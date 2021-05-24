Samsun'da traktör su kanalına devrildi: 1 yaralı

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Samsun'da traktörün yoldan çıkarak su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Bafra ilçesi SamsunSinop karayolu Kelikler mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baki Giresun idaresindeki 57 FA 401 plakalı traktör direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Baki Giresun, 112 ekipleri tarafından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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