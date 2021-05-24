Kamyon ağaçlara çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun’un Bafra ilçesinde kamyonun şarampolde ağaçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, BafraKavak yolu 11. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 55 K 20158 plakalı kamyon, Çayağzı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 20 dakika trafiğe kapanan yol, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.