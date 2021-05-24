Bizim Yunus: Dünya Dili Türkçe Şiir Yarışması sonuçlandı Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bizim Yunus: Dünya Dili Türkçe Şiir Yarışması sonuçlandı Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

İHA

Bizim Yunus: Dünya Dili Türkçe Şiir Yarışması sonuçlandı Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bizim Yunus: Dünya Dili Türkçe Şiir Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.
Vefatının 700. yılında UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre Yılı olarak ilan edilen 2021 yılında Yunus Emre'yi gençlere anlatma, onları Yunus Emre'ye yaklaştırma ve eserlerini yaygınlaştırma hedefiyle düzenlenen “Bizim Yunus: Dünya Dili Türkçe Şiir Yarışması”nda dereceye girenler belli oldu.
Yapılan protokol çerçevesinde resmi ve özel liseler düzeyinde gerçekleştirilen yarışmaya her okul kendi içinde Yunus Emre şiir/eser yarışmalarını yaptı ve okul birincisini gelen eserler, ilçe yarışmasına katılması için Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilerek yarışmaya katıldı. Seçici kurul tarafından değerlendirilen 42 eserden ortaokul ve lise kategorisinde üçer eser finalist olarak belirlendi. Bu eserler Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalında halk oylamasına sunularak sıralamalar belli oldu. Dereceye giren öğrenciler hediyelerini Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik’in elinden aldı.
Törende konuşan ve kazananlara hediyeleri takdim eden Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, "İnsanlığa çok değerli öğütler bırakan değerli halk şairimiz Yunus Emre'yi vefatının 700. yılında gençlerimize anlatmayı, kültürümüze dair zenginliklerimize davet etmeyi, dilimizin sadeliğindeki asaleti onlara gösterebilmeyi Atakum olarak çok önemsiyoruz. Gerek UNESCO gerekse Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olması bizleri gençlerimizle Yunus Emre arasında köprü vazifesini gerçekleştirme noktasından hareketle Atakum’da öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerimizin böyle bir etkinlikte yer almasından gurur duyuyoruz" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik ise "Atakum ilçesinde öğrenim gören tüm ortaokul ve lise öğrencilerine, insanları ortak değerler etrafında birleştiren çağlar ötesi şairimiz Yunus Emre'yi yakından tanımalarına imkân ve ortam sağlamak, şiir yarışmasına mümkün olduğunca çok öğrencinin katılımı sağlanarak, 2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe Yılı’nı etkin ve etkili icra etmek, öğrencilerin Türkçe dilinin zenginliğine dair farkındalık oluşturmak amaçlandı. Üç aşamada yürütülen yarışmanın ilk aşamasında katılımcı okullar kendi okullarında düzenledikleri yarışmalar ile kendi birincilerini seçtiler ve okullarını temsil edecek videoları İlçe Müdürlüğümüze ulaştırdılar. İkinci aşamada ise müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan İlçe Seçici Kurulu'nca ilçe finaline katılarak değerlendirilen çalışmalardan ortaokul ve lise kategorileri ayrı olacak şekilde finale kalan toplamda 6 çalışma belirlendi. Üçüncü aşamasına geldiğimiz yarışmamızda, bu 6 çalışma 19 Nisan 2021 tarihinde Yunus Emre'nin öne çıkarılması ve eserlerinin yaygınlaşması için Atakum MEM Youtube kanalından halk oylamasına sunuldu. Halkın beğenisiyle 1., 2. ve 3. olan eserler belirlendi. Yarışmada emeği geçen okul müdür, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim" diye konuştu.
Ortaokul kategorisi birincisi Havvanur Karakoç, ikincisi Ahmet Taha Zeyrekli, üçüncüsü Zeynep Çıkla olurken, lise kategorisinde birinciliği Abdulkadir Moral, ikinciliği Yunus Emre Işıkdemir, üçüncülüğü ise Saltuk Buğra Ürer elde etti.
Birincilere yarım altın, ikincilere çeyrek altın, üçüncülere gram altın ve teşekkür belgeleri verildi. Ayrıca özel eğitim uygulama okullarından katılan öğrencilerine plaket, teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyon ağaçlara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyon ağaçlara çarptı: 1 yaralı
Samsun'da traktör su kanalına devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da traktör su kanalına devrildi: 1 yaralı
Havaya rastgele ateş eden maganda arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER Havaya rastgele ateş eden maganda arkadaşını vurdu
FETÖ'nün mahrem asker yapılanması operasyonunda 14 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem asker yapılanması operasyonunda 14 ...
112´ye `elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman açılır´ çağrısı  
YEREL HABERLER 112´ye `elektrik kesildi, su akmıyor, trafik ne zaman ...
Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye takıldı 3 yıldır birbirini göremeyen resmi evli çift, yetkililerden yardım bekliyor
YEREL HABERLER Türk-Endonezyalı aşkı önce gümrüğe, sonra pandemiye ...
ABD'ye, 1,5 milyon ceset torbası ihraç etti
YEREL HABERLER ABD'ye, 1,5 milyon ceset torbası ihraç etti
Alaçam’da ayak tenisi semineri yapılacak
YEREL HABERLER Alaçam’da ayak tenisi semineri yapılacak
Mide şikayetlerine dikkat
YEREL HABERLER Mide şikayetlerine dikkat
Samsun'da otomobil fındık bahçesine takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil fındık bahçesine takla attı: 1 ...
Samsun'da motosiklet yayalara çarptı: 4'ü yaya 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet yayalara çarptı: 4'ü yaya 5 ...
Bafra'da çatı katında yangın: 3 kardeş yaralandı, 2 kedi öldü
YEREL HABERLER Bafra'da çatı katında yangın: 3 kardeş yaralandı, 2 ...
Yağmur yağdı, doğal gaz hattı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yağmur yağdı, doğal gaz hattı ortaya çıktı
Yangında 5 kişi dumandan zehirlendi
YEREL HABERLER Yangında 5 kişi dumandan zehirlendi
Mecidiye ve Fatih Sultan Mehmet caddelerine estetik rötuş
YEREL HABERLER Mecidiye ve Fatih Sultan Mehmet caddelerine estetik ...
Samsun’da metrekareye 72 kilo yağış düştü
YEREL HABERLER Samsun’da metrekareye 72 kilo yağış düştü
Çarşamba'da sağanak yağış
YEREL HABERLER Çarşamba'da sağanak yağış
Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Sudan dolayı kayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sudan dolayı kayan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ...
Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
Kadın arkadaşı tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Kadın arkadaşı tarafından bıçaklandı
Samsun'un sağlık yatırımlarında son durum
YEREL HABERLER Samsun'un sağlık yatırımlarında son durum
Samanlıkta akıma kapılan Kezban öldü, ağabeyi ağır yaralı
YEREL HABERLER Samanlıkta akıma kapılan Kezban öldü, ağabeyi ağır ...
SGK Samsun İl Müdürü Kaya: "Var gücümüzle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER SGK Samsun İl Müdürü Kaya: "Var gücümüzle ...