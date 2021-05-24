Bizim Yunus: Dünya Dili Türkçe Şiir Yarışması sonuçlandı Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bizim Yunus: Dünya Dili Türkçe Şiir Yarışması”nda dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri verildi.

Vefatının 700. yılında UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre Yılı olarak ilan edilen 2021 yılında Yunus Emre'yi gençlere anlatma, onları Yunus Emre'ye yaklaştırma ve eserlerini yaygınlaştırma hedefiyle düzenlenen “Bizim Yunus: Dünya Dili Türkçe Şiir Yarışması”nda dereceye girenler belli oldu.

Yapılan protokol çerçevesinde resmi ve özel liseler düzeyinde gerçekleştirilen yarışmaya her okul kendi içinde Yunus Emre şiir/eser yarışmalarını yaptı ve okul birincisini gelen eserler, ilçe yarışmasına katılması için Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilerek yarışmaya katıldı. Seçici kurul tarafından değerlendirilen 42 eserden ortaokul ve lise kategorisinde üçer eser finalist olarak belirlendi. Bu eserler Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Youtube kanalında halk oylamasına sunularak sıralamalar belli oldu. Dereceye giren öğrenciler hediyelerini Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik’in elinden aldı.

Törende konuşan ve kazananlara hediyeleri takdim eden Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, "İnsanlığa çok değerli öğütler bırakan değerli halk şairimiz Yunus Emre'yi vefatının 700. yılında gençlerimize anlatmayı, kültürümüze dair zenginliklerimize davet etmeyi, dilimizin sadeliğindeki asaleti onlara gösterebilmeyi Atakum olarak çok önemsiyoruz. Gerek UNESCO gerekse Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olması bizleri gençlerimizle Yunus Emre arasında köprü vazifesini gerçekleştirme noktasından hareketle Atakum’da öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencilerimizin böyle bir etkinlikte yer almasından gurur duyuyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü M. İrfan Yetik ise "Atakum ilçesinde öğrenim gören tüm ortaokul ve lise öğrencilerine, insanları ortak değerler etrafında birleştiren çağlar ötesi şairimiz Yunus Emre'yi yakından tanımalarına imkân ve ortam sağlamak, şiir yarışmasına mümkün olduğunca çok öğrencinin katılımı sağlanarak, 2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe Yılı’nı etkin ve etkili icra etmek, öğrencilerin Türkçe dilinin zenginliğine dair farkındalık oluşturmak amaçlandı. Üç aşamada yürütülen yarışmanın ilk aşamasında katılımcı okullar kendi okullarında düzenledikleri yarışmalar ile kendi birincilerini seçtiler ve okullarını temsil edecek videoları İlçe Müdürlüğümüze ulaştırdılar. İkinci aşamada ise müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan İlçe Seçici Kurulu'nca ilçe finaline katılarak değerlendirilen çalışmalardan ortaokul ve lise kategorileri ayrı olacak şekilde finale kalan toplamda 6 çalışma belirlendi. Üçüncü aşamasına geldiğimiz yarışmamızda, bu 6 çalışma 19 Nisan 2021 tarihinde Yunus Emre'nin öne çıkarılması ve eserlerinin yaygınlaşması için Atakum MEM Youtube kanalından halk oylamasına sunuldu. Halkın beğenisiyle 1., 2. ve 3. olan eserler belirlendi. Yarışmada emeği geçen okul müdür, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederim" diye konuştu.

Ortaokul kategorisi birincisi Havvanur Karakoç, ikincisi Ahmet Taha Zeyrekli, üçüncüsü Zeynep Çıkla olurken, lise kategorisinde birinciliği Abdulkadir Moral, ikinciliği Yunus Emre Işıkdemir, üçüncülüğü ise Saltuk Buğra Ürer elde etti.

Birincilere yarım altın, ikincilere çeyrek altın, üçüncülere gram altın ve teşekkür belgeleri verildi. Ayrıca özel eğitim uygulama okullarından katılan öğrencilerine plaket, teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

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