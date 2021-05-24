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Rektör Ünal: “Verilenle yetinirseniz bu yarışta geride kalırsınız” Mühendislik Fakültesi Proses Topluluğundan iş hayatının 5N1K’sı

İHA

Rektör Ünal: “Verilenle yetinirseniz bu yarışta geride kalırsınız” Mühendislik Fakültesi Proses Topluluğundan iş hayatının 5N1K’sı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Öğrenci eninde sonunda diploma sahihi olur fakat eğitimöğretim sürecinde kazandığı donanımlar onu başarılı kılar. Siz, verilenle yetinirseniz bu yarışta geride kalırsınız" dedi.
OMÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Proses Topluluğu; çevrim içi (online) formatta düzenlediği “5N1K” adlı etkinliğe alanlarında uzmanlaşmış ve başarılı kişileri davet ederek mezun adayı öğrencilere kariyer planlamaları ve gelecek hedeflerinde kılavuzluk etti.

Profesyonel hayatta başarı anahtarlarından biri: 5N1K
Bir sorular bütünü ve planlama metodu olarak eskiden bu yana gazetecilik mesleğinde kullanılan ancak günümüzde işlevselliği birçok farklı disiplinde de yayılım gösteren 5N1K’nın (Ne, nasıl, ne zaman, neden, nerede ve kim soruları) başlık olarak belirlendiği etkinlik 2 gün boyunca devam etti.
Etkinliğin davetlileri arasında ise işletmeci Orhan Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezinde (İTÜ Çekirdek) T3 girişimcisi ve Gebze Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan Melih Erdurmuş, İnsan Kaynakları Danışmanı, Eğitmen ve İktisatçı Ece Kantürk ile Kimya Mühendisi Aynur Diamond yer aldı.
Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın da ilk gün davetli grubu ve öğrencileri selamladığı etkinliğe; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu, Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı ve aynı zamanda Proses Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Feza Geyikçi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Kimya Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere tüm öğrencilere teknik, akademik ve sosyal anlamda yol gösterici olmayı amaçlayan 5N1K etkinliğinde davetli katılımcılar; iş hayatında kariyer basamaklarını çıkarken ‘ne’, ‘nasıl’, ‘ne zaman’, ‘neden’, ‘nerede’ ve ‘kim’ sorularına verdikleri cevaplar ve sahip oldukları deneyimler ışığında mesleki yetkinlik, donanım ve gelişim ile girişimcilik gibi birçok konuda OMÜ’lü öğrenciler için aydınlatıcı ve ufuk açıcı bilgiler sundu.

Rektör Ünal: “Verilenle yetinirseniz bu yarışta geride kalırsınız”
Programın açılış konuşmasını yapan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite eğitiminde öğrencinin kazandığı beceri ve donanımın belirleyici olduğunu dikkat çekerek, “Pandemi döneminde üşenmeyip, vaktini ayırarak bu etkinliği düzenleyen tüm hocalarıma, liderlik yapan arkadaşlara ve katılım sağlayan öğrencilere çok teşekkür ederim. Artık yaşadığımız modern dünyada ne yaptığımızdan çok bunu neden ve nasıl yaptığımız daha önemli. Bir öğrencinin eğitim hayatının tamamı değerlidir ama özellikle üniversite hayatı, bir yetkinlik kazanım süreci olduğundan ve sonraki hayatınızı şekillendirdiğinden farklı öneme sahiptir. Üniversiteyi yeterliliklerin kazanım alanı olarak görmek gerekiyor. Öğrenci eninde sonunda diploma sahihi olur fakat eğitimöğretim sürecinde kazandığı donanımlar onu başarılı kılar. Siz, verilenle yetinirseniz bu yarışta geride kalırsınız. Bu yolculukta kazanımları içselleştirerek kendinizi ortaya koymanız gerekiyor. Bilginin peşinde koşmanız ve tecrübe edinmek için çabalamanız çok değerli” dedi.

“Artık iyi olmak yetmiyor, çok iyi olmanız gerekiyor”
Sadece ders çalışarak üniversite hayatını tamamlamanın yeterli olmadığının altını çizen Prof. Dr. Yavuz Ünal, konuşmasını “Üniversite hayatında sınavlardan yüksek not almak, derslere katılım sağlamak tek başına yeterli değil artık. Çalışma hayatının sizden istediği, donanımlı olmanız. Artık iyi olmak yetmiyor, çok iyi olmanız gerekiyor. Kendinize yaptığınız yatırımları arttırarak rakiplerinizin önüne geçmeniz, sizi ileriye taşıyacak. Biz üniversite olarak bu noktada elimizden gelen çabayı, projeleri ve planlamaları yapmaya çalışıyoruz. Ama bu tek taraflı gerçekleşebilecek bir durum değil. Sonuçta her şey sizde bitiyor” sözleriyle noktaladı.

Dekan Topcu: “Hedefimiz; öncü ve girişimci bir fakülte olmak”

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Topcu da öncü ve girişimci bir fakülte olarak, yetkin ve aranan mezunlar vermeyi hedeflediklerini belirterek, katılımcılara şükranlarını sunup bu tarz programlara devam edeceklerini dile getirdi.
Etkinliğin ilk gününde söz alan konuklardan Orhan Öztürk, İŞKUR onaylı özel istihdam bürosu olarak personel seçme, işe alım danışmanlığı ve organizasyonel gelişim alanlarındaki faaliyetlerini, 15 yılı aşkın tecrübe doğrultusunda 2018 yılından beri yürüttüklerini söyleyerek öğrencilere, mezuniyet sonrasında iş hayatlarını şekillendirirken dikkat etmeleri gereken noktaları anlattı.
Kimya mühendisliği mesleğinde gelecekteki iş olanaklarının neler olacağına dair ipuçları aktaran Orhan Öztürk, “Bilişim, teknokent ve savunma sanayii şirketleri başta olmak üzere farklı sektör firmalarına hizmet veriyoruz. Nitelikli iş gücünün ve üretkenliğin arttırılması yönünde önemli bir misyon yüklendik. İş hayatında aradığınızı bulabilmeniz, lisans dönemindeki performansınıza bağlı. Yani bu süreçte biriktirdikleriniz, projelerde kendinizi göstermeniz, sahaya çıkmanız vb. faaliyetler geleceğinize yön verecektir” diye konuştu.

Sağlıklı yaşamın bir parçası olan ‘yürüyüş’, ticari fikre dönüştü
Davetli konuşmacılardan Melih Erdurmuş, bir taraftan şirketin öyküsünü paylaşırken diğer yandan da öğrencigirişimci kimliğiyle katılımcılara hitap etti. Kurdukları oluşuma 3 kişi olarak başlayıp sahip oldukları değişik fikirleri yazılımlarıyla desteklediklerine işaret eden Erdurmuş, “Bu şekilde şirketimizi büyüttük ve şu an 7 kişilik ekiple çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Her şey; sağlıklı yaşamın bir parçası olan ‘yürüyüş’ ile ilgili fikrimizi ticari olarak nasıl geliştirebiliriz diye kafa yormamızla başladı” ifadelerini kullandı.
Erdurmuş, konuşmasında ayrıca, öğrencilik döneminde girişimcilik konusunda kendisine avantaj sağlayan eğitimler ve sertifikalar hakkında da öğrencilere detaylar aktardı.

Kantürk: “Mezuniyet sonrasında da yetkinliklerinizi geliştirmelisiniz”
Öğrencilerin potansiyellerini açığa çıkarabilmeleri ve kendilerini dönüştürebilmelerinde kişisel gelişimin hayati olduğunu vurgulayan Ece Kantürk ise “Mezuniyet sonrasında yetkinliklerinizi daha da geliştirmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra, stres kontrolüne sahip olmanız, ilgi ve etki alanlarınızı çok iyi tanımlamanız kariyer yolculuğunda sizlere avantajlar sunacaktır. Birbiriyle bağlantılı bu faktörleri dengeli yönetmek suretiyle iş hayatında başarılı olabilirsiniz” sözlerine yer verdi.
Kantürk, sunumunda öte yandan özellikle iş mülakatlarında başarıyı yakalama, sorumluluk sahibi olma, kişisel gelişim ve bilinçli farkındalık hakkında da aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.

İngiltere’ye uzanan kariyer öyküsü
İş hayatına ilaç sektöründe başlayarak yetkinliklerini hangi alanlarda geliştirdiğine ilişkin bilgiler veren bir diğer davetli Aynur Diamond, bir kimya mühendisi olarak hem Türkiye’de hem de İngiltere’de çalışma fırsatlarını nasıl elde ettiğini, iş hayatındaki başarı basamaklarını hangi koşullarda tırmandığını ve hangi eğitimlerden geçerek zorlukları aştığını öğrencilerle paylaştı.

Yarışma birincisine “American Life 3 Aylık More Plus Eğitimi” hakkı
Etkinlik sonunda ise düzenlenen ‘Kahoot’ (İnternet bağlantısı olan herhangi bir akıllı cihaz vasıtası ile erişilebilen oyun ve eğlence tabanlı öğrenme portalı) yarışmasıyla birinci olan öğrenci, 3 aylık more plus eğitimi ile ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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