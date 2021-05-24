En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Oğuzhan UYSAL- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, iskeleden atladığı denizde boğulma tehlikesi geçiren Iraklı Murtaza A. (14), 'kurbağa adamlar' tarafından 50 metre açıkta kurtarıldı. Bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Murtaza A., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Atakum ilçesindeki Halk İskelesi'nde meydana geldi. Kardeşleriyle birlikte serinlemek için denize giren Irak uyruklu Murtaza A., bir süre sonra suda batıp, çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren Murtaza A.'yı fark edenlerin ihbarıyla bölgeye Su Altı Grup Amirliği ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 50 metre açıktaki Murtaza A., kıyıya çıkarıldı. Bilincinin kapalı olduğu anlaşılan Murtaza A., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL, Hakan AKGÜN

2021-05-24 16:30:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.