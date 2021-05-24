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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir 3 beton santrali kuracak

İHA

Büyükşehir 3 beton santrali kuracak

Beton ve çimento fiyatlarındaki artışın beton yol yapım maliyetlerini artırması üzerine harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendi beton santrallerini kurma kararı aldı. Mecliste konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu sayede beton ve çimento maliyetini düşüreceklerini söyledi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı açılış toplantısına katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İsrail’in Filistin halkına uyguladığı devlet terörünü kınadı. İsrail’in uzun yıllardır Müslüman Filistin halkına zulüm yaptığını ifade eden Başkan Mustafa Demir, “İsrail, dünyanın gözü önünde devlet terörü estirmeye devam ediyor. Çocukluğumuzdan beri ciğerlerimizi yaralamaktadır. Ama eninde sonunda zulümle abat olunmayacağını görecekler” dedi.

“Samsunpor’un yanındayız”
1. Lig’de son ana kadar güçlü bir mücadele örneği sergileyerek Playoff’ta elenen Samsunspor’un inşallah gelecek yıl Süper Lig’e çıkacağını ifade eden Başkan Demir, “Samsunsporumuz, son haftalara kadar mücadele ederek güzel bir mücadele örneği sergiledi. Belli şansızlıklarla Playoff’ta da tur atlamaya ramak kalmışken Süper Lig’e çıkamadık. Bu da bizi üzmüştür. Samsunspor, Türkiye liglerinin en güçlü, en itibarlı ve en sevilen kulüplerinden birisidir. İnşallah seneye Süper Lig’e çıkarız. Bu arada özellikle sayın Başkan Yüksel Yıldırım ve yönetimini, Ertuğrul Sağlam ve teknik heyetini verdikleri mücadele için tebrik ediyoruz. Kıl payı ile Süper Lig’i kaçırdık. Bu arada sporun siyasete alet edilmesi, alt perdeden siyaset yapanların işidir. Samsun’da bununla ilgili girişimleri görüyoruz. Belli manipülasyonlar var. Bir kısım siyasi arkadaşlarımızın buna tevessül ettiğini görüyoruz. Samsun Türkiye’nin marka şehirlerindendir. Samsunspor’un başarısı için bu şehirde herkes elinden geleni yapmaktadır. Milletimizin sorumluluğuna halel getirmemek kaydıyla gereken her şeyi yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

“Satın almak daha karlı”
17 ilçedeki alt yapı yatırımlarında kullanılmak üzere kamyon ve iş makinelerine büyük ihtiyaç duyduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Türkiye’nin birçok ilinde kamyon ve iş makineleri noktasında piyasada rahatlık var ama Samsun’da kentsel dönüşüm projelerinin ihale edilmesi, şehir hastanesinin başlaması dolayısıyla kamyon ve iş makinesinde büyük bir kıtlık var. 70’e yakın iş makinesi, 40’a yakın kamyon almamıza rağmen şu anda bunları bulmakta zorluk yaşıyoruz. Ama çözüm üretiyoruz. Geçmişte kamyon ve iş makineleri daha çok kiralanarak hizmetler yürütülmüş. 4 yıllık kiranın aracının bedelini karşıladığını görünce satın alma yoluna gittik. Satın alındığında 15 yıl hizmet veriyor. Kiralama süresi 3,5 yıl. Bu sürede aracın bedeli kadar para ödenmiş. Satın aldığımız için kiralık araç giderlerimiz o yüzden ciddi yönde düştü. İki yıllık kira bedeline satın almış olduk. Çok büyük istifade edeceğiz. Araçlardan da şuan çok memnunuz” bilgisini verdi.

3 beton santrali kurulacak
Beton yol yapımı için beton alım ihalelerini yaşanan fiyat artışı sebebiyle iptal ettiklerini açıklayan Başkan Mustafa Demir, “Fiyatlar çok yükselmiş. Beton almak yerine 3 ayrı yerde beton santrali kurup kendi betonumuzu kendimiz üreteceğiz. 12 tane mikser alacağız. Malzeme ocaklarımız zaten var. Silo kurup ciddi bir pazarlıkla fabrikalarını uyguna alabilirsek beton maliyetini aşağı düşürmüş olacağız. Betonun metrekaresi şuan KDV ile birlikte 300 TL’ye geliyor. Biz onu 150 TL’ye mal etmiş olacağız. Dolayısıyla aynı kaynakla iki kat beton yapma imkanımız olacak. Çimentoda da yüzde 60 daha ucuza mal etme imkanına kavuşmuş olacağız. Bunları sıkı sıkı takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

10 köprü inşa edilecek
ÇarşambaKızılotDurusu yolunun yapımına haziran ayı içinde başlayacaklarını söyleyen Başkan Demir, “Elmalı Bulvarı’na başladık. Köprünün de projesi bitmek üzere. DSİ’ye ihale ettirip yaptıracağız. DSİ ile de konuşup 10 tane köprünün ihalesini yapmış olacağız. Mert Irmağı uygulama projesi biter bitmez yapımına da başlayacağız. Sosyal yardımlar konusunda da ‘Samsun Vakfı’ çalışmamız var. Olgunlaştırdıktan sonra meclisimizdeki siyasi parti gruplarına sunacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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