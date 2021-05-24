Mahalleli yeni muhtarı belirlemek için sandık başına gidecek

Samsun'da 18 yıldır 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı görevini yürüten Güven Öztürk'ün 17 Şubat tarihinde korona virüsten hayatını kaybetmesi sebebiyle mahalleli, 6 Haziran Pazar günü yeni muhtarı belirlemek için seçime gidecek.

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Muhtar Güven Öztürk'ün vefatının ardından yeniden seçim yapılacak. 3 adayın yarışacağı seçim 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Toplam 3 bin 534 nüfusu olan 19 Mayıs Mahallesi'ndeki mahalli idareler muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinde 1900 seçmen oy kullanmak için sandık başına gidecek. Seçimlerde ise 3 aday yarışacak.

19 Mayıs Mahallesi muhtarlık seçimlerinde, 19 Mayıs Mahallesi muhtar azası Öznur Dumlupınar, Burçin Karadağ ve Ayperi Türkoğlu yarışacak.

6 Haziran Pazar günü tarihinde gerçekleştirilecek olan muhtarlık seçimlerine kadar muhtarlık görevini aza Salim Petekkaya yürütecek.

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