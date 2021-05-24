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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: "Bir kısım insanlar siyasi arenada ergen çocuk gibi hareket ediyor

İHA

Başkan Demir: "Bir kısım insanlar siyasi arenada ergen çocuk gibi hareket ediyor

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyeyle ilgili gündeme gelen konulara ilişkin, “Benimle mücadele etmek için şehirle mücadele ediyorlar. Ben hala söylüyorum. Beyinlerinde kompleks var bir kısım insanların. Bir kısım insanlar siyasi arenada ergen çocuk gibi hareket ediyor. Anlamak mümkün değil“ dedi.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Mayıs Ayı Açılış Toplantısı Ömer Halisdemir Salonu’nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yönetiminde gerçekleşen toplantıda 1 gündem maddesi görüşülüp kabul edilirken, 32 gündem maddesi komisyonlara havale edildi. Gündem dışı 4 madde de gündeme alınarak komisyonlara havale edildi.

Huzur hakları Filistin'e
Toplantıda ayrıca tüm meclis üyelerinin desteklediği, İsrail’e kınama Filistin’e destek amaçlı bir bildiri okundu. Bildiride meclisi üyeleri bu ayki huzur haklarını Filistin’e yardım olması için Kızılay’ın ilgili hesabına bağışlayacaklarını açıkladılar.
Başkan Demir kamuoyunu meşgul eden konularla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Çiftlik'in maliyeti 500 binden az
Çiftlik Caddesi’yle ilgili eleştirilere cevap veren Başkan Demir, “Orada çok sık yağmur mazgalları bırakılmış. Biz bir kısmını kapatmayı düşündük ama doğru bulmadık. Çünkü başka problem çıkacaktı. Şimdi siz o mazgalı koyduğunuzda BSK dökemezsiniz oraya. Yek pare BSK dökme zorundasınız. Mazgalı yerleştirmek için mutlaka asfaltı kesip mazgalı koymak durumundasınız. Yapım tekniği bu. Mazgalın üzerinden trafik geçeceği için dar kenarlı olursa iyi olmayacaktı. Deforme olur diye de kesimi biraz geniş tuttuk. Yekpare 5 gün önce dökülmüştü kesilen yerlere son aşamada yeniden döküldüğü için arada bir renk farkı var. Buradaki çalışmayı ihale etmedik, tamamını ekiplerimiz yaptı. Orasının eski hali için 25 milyon TL diyorlar hiç alakası yok. O paranın içinde oranın altyapısı da binaların dış cephesi de var. Biz mevcut BSK döktüğümüz alandaki taşı kırmadan yükledik, başka bir yerde yine kullanacağız. Bütün Çiftlik'te BSK’nın bize maliyeti de 500 bin TL’nin altında oldu” diye konuştu.

Şehir Gazetesi birinci sırada
SBB TV’nin Belediye Meclisi’nde yaptığı yayını neden ilk günkü gibi 34 kamerayla değil de cep telefonuyla yapması da eleştirildi. Meclis üyesinin SBB TV’nin yayınlarını beğendiklerini söyleyerek mecliste de kaliteli bir yayın yapılmasını istemesi üzerine Demir, “Bundan sonra da aynı şekilde yayınlarız. Aynı şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar“ diye talimat verdi. Büyükşehir’in medya alanındaki faaliyetlerine ilişkinde bilgi veren Demir, “Türkiye’de sanıyorum bir ilki yapıyoruz. Bunu yaparken bir kısım insanlar; ‘Kendi medyasını…’. Hayır. Bizim tamamen hedefimiz yayınlara dikkat edin, Şehir Gazetesi de elektronik dergide yayında ve Türkiye’de bir ilk. Tıklanma oranları da bizi şaşırttı doğrusu. Şu anda da Şehir Gazetesi'nin tıklanma oranları Samsun’da birinci sırada. Biz bu iletişim platformlarını tamamen hizmet amaçlı oluşturduk. Daha önce bizim basın ve halkla ilişkilerde çalışan 18 kişiydi, şu anda 21 veya 22. Kurulu ve donanımla ilgili bazı alımlar yaptık. Bunun dışında bize hiçbir ek maliyeti yok. Burada Mustafa Demir’i anlatmayacak. Belediyenin de ağırlıklı yayın organı değil. Eğitimde, kültürde, sanatta. Bizim amacımız tanıtım, eğitim ve hizmet amaçlı çok etkin bir platform. Tüm yazılımları da bilgi işlem daire başkanlığımız yapmıştır” diye konuştu.

"Statta 2 bin kişi vardı"
Başkan Demir, SamsunsporAltınordu karşılaşmasında tramvayların çalışmaması ilgili olarak, “Tramvayların o saatte bakımda olması, bizi bilmeyen insanlarımızı farlı şekilde yönlendirici ifadeler. Dün Samsunspor’un oynadığı maçta bayağı bir insan vardı. 2 bin kişi. Samsun’da artık şunu yapmayalım, yani yapmasak çok iyi olur. Başka şehirleri bir şekilde örnek vermenin çok anlamı yok. Samsunspor noktasında Samsunlu idarecilerin, siyasetçileri her zaman bu işe sahip çıkmıştır ve her zaman da çıkar” şeklinde konuştu.

Levha bakıma alındı
Şehitlik Anıtı'nda bulunan Atatürk ve Samsun'a birlikte çıktığı 18 silah arkadaşının isimlerinin bulunduğu levhanın yerinde olmaması ile ilgili iddiaya Demir, “Allah aşkına yakın zamana o şehitliklere gittiniz mi hiç. Gidin orada yapılan hizmete bir bakın. Biz şu anda Asri Mezarlık’ta şehitlik mezarları kaymış, arkadaşlar ona çalışıyor. Oradaki anıtı yazıyı da bakım için aldık arkadaşlar. Efendim biri yazacak art niyetli ben de ona cevap vereceğim. Bizi işimize, vizyonumuza bakıyoruz. Bunların bunu neden dile getirdiği malum. Tekrar ifade ediyorum, bu şehirde aleyhimizde yazmasın, iftiralarla yalanlarla birlikte algı yapmasın diye kimseye bir kuruş ödemedik ve ödemeyeceğiz” cevabını verdi.

"Kuş Cenneti'ne düğün salonu mümkün değil"
Başkan Demir, Kuş Cenneti’ne düğün salonu iddiaları hakkında şunları söyledi: “Dün salonu konusu... Böyle bir şey yok. Oraya arkadaşımız masa belli bir şeyler attı. Bizim arkadaşla kiralama sözleşmemiz belli. İsteyen bakabilir. Böyle şeyler yapılması mümkün değil. Kuş Cenneti’ni yayın yapmanın, konu etmenin anlamı yok. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi. Subasar ormanı orası. Ben hala söylüyorum. Benimle mücadele etmek için, şehirle mücadele ediyorlar. Ben hala söylüyorum. Beyinlerinde kompleks var bir kısım insanların. Bir kısım insanlar siyasi arenada ergen çocuk gibi hareket ediyor. Anlamak da mümkün değil.”
Başkan Demir korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Makine İkmal ve Onarım Dairesi Başkanı Birol Erdin'in isminin uygun bir yere verilerek yaşatılacağını belirtti. Meclis çalışmalarından son derece memnun olduğunu da ifade eden Demir, "Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi şu anda en üretken meclis. Planlamalarla ilgili biraz daha hızlı dediniz ya sanıyorum Türkiye’de SBB Meclisi’nin hızına yetişecek başka bir meclis olmaz" sözlerine yer verdi.
Başkan Mustafa Demir, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların da son hızla devam ettiği bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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