Samsun Limanı'ndaki tabakanın ‘deniz salyası’ olduğu kesinleşti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Limanı'ndaki tabakanın ‘deniz salyası’ olduğu kesinleşti

İHA

Samsun Limanı'ndaki tabakanın ‘deniz salyası’ olduğu kesinleşti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) FenEdebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut, Samsun Limanı'nda oluşan tabakanın 'deniz salyası' olduğunun kesinleştiğini söyledi.
Samsun Limanı'nda endüstriyel atıklar sonucunda mikroorganizmaların aşırı derecede üremesiyle oluşan ‘deniz salyası’ tabakası belirli bir süre kamuoyunu tedirgin etti. Uzmanlar oluşan tabakanın toksik olabileceğini belirterek, deniz canlılarının ve ondan beslenen insanların zarar görebileceğini söylerken, OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut, daha önceden tam netleştirilemeyen tabakanın yapılan analizler sonrasında deniz salyası olduğunun kesinleştiğini ifade etti.

“Tabakanın deniz salyası olduğu kesinleşti”
Karadeniz’de Samsun Limanı’nda görülen olayın deniz salyası olduğunu vurgulayan Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Baytut, “Samsun Limanı’nda gerçekleşen olayın ‘deniz salyası’ olduğu kesinleşti. İnsanlık olarak bizim yapabileceğimiz şeyler; lokal olarak temizlik yapılabilir. Deniz ölçeğinde büyük olduğunda ise yapılacak pek bir şey yok. Beklemek ve deniz salyasını arttıracak faaliyetleri engellemek gerekir. Bu da kirliliği önleme şeklinde ortaya çıkabilir. Deniz salyası tabakasının olduğu yerlerde çok fazla balık olmaz. Toksik türler, salyaya karışırsa problem oluşturur. O yüzden salyalı denizde balık avlanmasını tavsiye etmem. Balıkçılar da bunu bilirler” dedi.

“Deniz salyası canlıların yaşamını olumsuz etkiliyor”
Deniz salyasının denizdeki canlıları ve onlarla beslenen diğer canlıları olumsuz etkilediğini dile getiren Doç. Dr. Özgür Baytut, “Deniz salyasının bazı zararları var. Mikrobik türlerle aynı zararı var. Hacmi arttırılmış mukus tabakası balık solungaçlarının, midyelerin, kabuklu canlılarının solungaçlarını tıkayarak nefes almasını engelliyor. Deniz salyası belli bir zaman sonra dibe çöküyor. Dibe çökmenin ardından çürümeye başlıyorlar. Çürümenin ardından su dibinde oksijen kaybına neden oluyor. Oksijen azlığına bağlı olarak da canlılar solunum yapamıyorlar. Bunların yanı sıra deniz salyasının içerisine farklı türler de girebiliyor. Toksik türler de deniz salyası içine girdiğinde bölgede bulunan canlıları, o canlılarla beslenen insanları ve hayvanları da zehirleme durumu ortaya çıkıyor. Deniz salyasının bir bozulma süreci var. Öncelikle deniz salyası ortaya çıktıktan sonra ilk rüzgar ve akıntıdan sonra tabaka dağılmaya başlıyor. Daha sonra da dibe çöküyor. Çökmenin ardından da kimyasal döngüye katılıyor” diye konuştu.

“Akdeniz’de 18. yy’dan beri görülüyor”
Deniz salyasının son zamanlarda sıklıkla görülmesinin doğal bir durum olmadığına dikkat çeken Özgür Baytut, “Deniz salyası aslında gonyaulax fragilis adı verilen bir türün mukus salgılaması. Bu mukusun içinde de sert hücre iskeletine sahip birkaç tane bazı türlerin içine girerek bir harç gibi yoğunluğunu arttıran bir durum meydana geliyor. İşin içinde birkaç tane fitoplankton adını verdiğimiz fotosentetik mikroalg türü var. Deniz suyunda ve tatlı sularda 10 binlerce türü var. Deniz salyası aslında doğal bir durum. Yapılan çalışmalara göre Akdeniz’de 18. yy’dan beri biliniyor. İtalya’nın Napoli kentinde sıklıkla görülmüş. Buna da İtalyanlar ‘kirli deniz’ adını vermişler. 2000’li yılların başından itibaren de Marmara Denizi’nde bilim insanlarının dikkatini çekmiş. Karadeniz’de Akdeniz deniz sisteminin bir parçası olduğu için Karadeniz’de de 1520 yıl önce olduğunu biliyoruz. Burada normal olmayan; son yıllarda deniz salyası sıklığının ve miktarının artması. Deniz salyası, İlkbaharda güneşlenme ve sıcaklığın artmasıyla birlikte durgun bir denizde Haziran’ın ortalarına kadar meydana gelebilir. Son zamanlarda kirliliğin artması, müsilajın çok sık ve miktarının da çok yaygın olmaya başlamasına neden oldu. İşin anormal tarafı da budur” şeklinde konuştu.
Samsun’da son günlerde yağan yağmurun etkisiyle akarsuların denize kavuşmasının ardından deniz salyası tabakası dağıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de sezonun ilk boğulma vakası Denizde kaybolduktan sonra kurtarılan 14 yaşındaki Iraklı çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karadeniz'de sezonun ilk boğulma vakası Denizde ...
İdamların yapıldığı 2,5 asırlık çınar tarihe tanıklık ediyor
YEREL HABERLER İdamların yapıldığı 2,5 asırlık çınar tarihe tanıklık ...
Elektrik hizmeti dijital ortamda YEDAŞ'tan dijital hizmet
YEREL HABERLER Elektrik hizmeti dijital ortamda YEDAŞ'tan dijital ...
Samsun'da kapalı alanda kenevir yetiştirenlere operasyon: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da kapalı alanda kenevir yetiştirenlere ...
Uzm Dr. Dikmen: "Sonbaharda pandeminin aktivasyonlarını yine görebiliriz" "Aşıları bulduğumuz sürece olmamız lazım"
YEREL HABERLER Uzm Dr. Dikmen: "Sonbaharda pandeminin ...
Başkan Demir: "Bir kısım insanlar siyasi arenada ergen çocuk gibi hareket ediyor
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Bir kısım insanlar siyasi arenada ...
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Sahte bahis sitesi aracılığıyla 895 bin 781 lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Sahte bahis sitesi aracılığıyla 895 bin 781 lira ...
Tüfeğini temizlerken kazara babasını vurdu
YEREL HABERLER Tüfeğini temizlerken kazara babasını vurdu
Ali Fuat Başgil Köprüsü 22 gün sonra yeniden faaliyette
YEREL HABERLER Ali Fuat Başgil Köprüsü 22 gün sonra yeniden ...
Varis tedavisinde modern yöntemler
YEREL HABERLER Varis tedavisinde modern yöntemler
Silahlı kavga gecesi, olay yerinin karşısındaki iş yerini soydular Açamadıkları yazarkasayı çalarak kayıplara karıştılar Cesaretin böylesi
YEREL HABERLER Silahlı kavga gecesi, olay yerinin karşısındaki iş ...
Mahalleli yeni muhtarı belirlemek için sandık başına gidecek
YEREL HABERLER Mahalleli yeni muhtarı belirlemek için sandık başına ...
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Büyükşehir 3 beton santrali kuracak
YEREL HABERLER Büyükşehir 3 beton santrali kuracak
FETÖ'nün mahrem asker yapılanması operasyonunda 14 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem asker yapılanması operasyonunda 14 ...
Denizde kaybolan çocuk dalgıçlar tarafından bulunup hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Denizde kaybolan çocuk dalgıçlar tarafından bulunup ...
Boğulma tehlikesi geçiren Iraklı çocuğu 'kurbağa adamlar' kurtardı
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren Iraklı çocuğu 'kurbağa ...
Bafra’da ‘Sıfır Atık' seferberliği
YEREL HABERLER Bafra’da ‘Sıfır Atık' seferberliği
Afetlerden korunmak için kurban kestiler
YEREL HABERLER Afetlerden korunmak için kurban kestiler
Rektör Ünal: “Verilenle yetinirseniz bu yarışta geride kalırsınız” Mühendislik Fakültesi Proses Topluluğundan iş hayatının 5N1K’sı
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Verilenle yetinirseniz bu yarışta ...
Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yeni bir yönetim çalışmalarına başlıyoruz
YEREL HABERLER Samsunspor Başkanı Yıldırım: Yeni bir yönetim ...
Jandarmadan reflektör denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan reflektör denetimi
“İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması”nda ödüller dağıtıldı Başkan Demirtaş: "Büyük bedeller ödenilen bir marşımız var"
YEREL HABERLER “İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması”nda ...