Huzurevinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

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Samsun'da kaldığı huzurevinin birinci katındaki balkondan düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Havza ilçesi Sondaj Mahallesi'nde bulunan Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 10 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Necmettin Toprak kaldığı huzurevinin birinci katındaki balkondan düştü. Ağır yaralanan ve Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Toprak, dün akşam hayatını hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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