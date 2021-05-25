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SAMÜ’de fotogrametri eğitimi Samsun Üniversitesi drone ile hassas haritalama (fotogrametri) eğitimi yapıldı

İHA

SAMÜ’de fotogrametri eğitimi Samsun Üniversitesi drone ile hassas haritalama (fotogrametri) eğitimi yapıldı

Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAMÜSEM) tarafından drone ile hassas haritalama (fotogrametri) eğitimi iki gün 16 saat boyunca yapıldı.
Yapılan eğitimde kursiyerlere drone hakkında temel bilgilendirmeler, fotogrametrik uçuşa uygun hale getirilmesi, mobil yazılım ayarları ve uçuş planının hazırlanması, hazırlanan uçuş planını 3 boyutlu ortamda ön izleme, YKN tasarımı, tesisi ve GPS ile alınması işlemleri, oto pilot kullanımı ve kontrollü uçuş teknikleri, uçuş sonrası toplanan verilerin hazır hale getirilmesi, veri işleme yazılımları hakkında bilgilendirme ve kullanımı, işleme yazılımlarında verilerin işlenmesi ve pratik bilgiler, yer kontrol noktalarının işlenmesi ve hata kontrolü, işlenmiş veriler üzerinden çizim işlemleri, nokta bulutunun sınıflandırılması ve sadeleştirmesi, işlenmiş verileri dışa aktarma ve değerlendirme, verileri NetCAD ve Autocad yazılımlarında kullanma ana başlıkları altında alanında uzman eğitmenler tarafından bilgi verildi.

Katılımcılara eğitim sonrasında uzaktan teknik ve teorik destek veriliyor
Drone ile sıfırdan veri üretme, analiz ve kontrol işlemlerini kapsayan eğitim, alanında uzman eğitmenlerin bilgi birikimi ve mesleki deneyiminden besleniyor. Teorik ve saha eğitimi olmak üzere toplamda iki gün süren eğitimin sonunda katılımcılar, eğitim sonunda fotogrametrik işler yapabilecek seviyeye geliyor. Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından onaylı, Europass geçerliliği olan, edevlet sorgulaması yapılabilen katılım belgesi verilen eğitimin sonrasında katılımcılara her zaman uzaktan teknik ve teorik destek verilmeye devam edilecek.
SAMÜSEM çeşitli alanlarda olduğu gibi insansız hava aracı kullanımı konusunda da sertifikalı eğitimlerine devam edecek. İlgili vatandaşlar SAMÜSEM tarafından düzenlenecek olan kurslar hakkında ayrıntılı bilgiye ‘www.sem.samsun.edu.tr’ adresinden ulaşabilirler.

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