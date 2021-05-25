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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza’da 102. yıl coşkusu

İHA

Havza’da 102. yıl coşkusu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza’ya gelişinin 102. yıldönümü kutlamaları düzenlenen tören ile başladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza’ya gelişinin 102. yıl kutlamaları kapsamında İlk Kıvılcım Şehitler Parkı'nda çelenk sunma programı düzenlendi. Programda İlk Kıvılcım Şehitler Parkı Şehitler Anıtı’na Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından çelenk sunuldu.
Çelenk koyma törenine, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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