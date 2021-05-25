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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor’da sezonun özeti 15 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

İHA

Samsunspor’da sezonun özeti 15 futbolcunun sözleşmesi sona erecek

TFF 1. Lig’de maç başı 2 puan ortalamasının üstünde ligi bitirmesine rağmen averajla Süper Lig’e çıkamayan Samsunspor’da bu sezon 33 farklı isme forma şansı verildi. Samsunspor’da forma şansı bulan futbolculardan 15’inin sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek.
Samsunspor 34 haftalık TFF 1. Lig’i 70 puanla tamamladı. 3 averajla Adana Demirspor ve Giresunspor’un arkasında kalan kalan kırmızıbeyazlılar, Play0ff’ta ligi 6. bitiren Altınordu’nun rakibi oldu. Altınordu’ya ilk maçta 10 yenilen kırmızıbeyazlılar, rövanşta ise 22 berabere kalarak Süper Lig hayaline kavuşamadı.

En fazla forma giyen oyuncu Nurullah Aslan
Samsunspor’da sezon içerisinde tüm resmi maçlarda toplam 33 oyuncu süre aldı. Kaleci Nurullah Aslan 36 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu olarak dikkat çekti. Nurullah’ı 32 maçta forma şansı bulan Guido Koçer, 30 maçta forma giyen Vukan Savicevic, 29 maçta forma giyen İlyas Kubilay Yavuz ile 28’er maçta forma giyen Nadir Çiftçi ve Yalçın Kılınç takip etti.

Yasin Öztekin 18 maçta 10 gole direkt etki etti
Kırmızıbeyazlılarda en fazla gol atan oyuncular 8’er golle Yasin Öztekin ile Nadir Çiftçi oldu. Yasin Öztekin devre arasında takıma katılmasına rağmen süre aldığı 18 maçta 8 gol ve 2 asitlik katkı vererek, takımının şampiyonluk şansını son haftalara kadar taşımasında yardımcı oldu. İlyas Kubilay Yavuz 6, Veli Çetin 5 gol kaydederken, Guido Koçer, Gökhan Alsan ve Mathias Couruer de 4’er golle takımına katkı verdi.
Kırmızıbeyazlılarda en fazla gol pası veren oyuncu ise 6 asist ile İlyas Kubilay Yavuz oldu. Gökhan Karadeniz 4, Burak Çalık, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak, Erhan Kartal 3, Gökhan Alsan, Guido Koçer, Yasin Öztekin, Mücahit Albayrak, Nadir Çiftçi ve Jugurtha Hamroun’da 2’şer asist yaparak takımına katkı sağladı.

15 futbolcunun sözleşmesi sona erecek
Samsunspor kadrosunda bulunan 15 futbolcunun sözleşmesi sona erdi. Kaleci Ahmet Altın (36), Dja Djedje (30), Burak Çalık (31), Caner Arıcı (35), Erhan Kartal (27), Erkam Reşmen (32), Ferhat Çulcuoğlu (34), Guido Koçer (33), İlyas Kubilay Yavuz (27), Jugurtha Hamroun (32), Kerem Can Akyüz (32), Mücahit Albayrak (30), Oğuz Gürbulak (29), Veli Çetin (27) ve Yalçın Kılınç’ın (33) sözleşmeleri 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle sona erecek.

9 oyuncu kiralık sonrası Samsunspor kadrosunu dönecek
Ahmethan Köse, Enes İslam İlkin, Ercan Yazıcı, Onur Eriş, Recep Burak Yılmaz, Edwin Gyasi, Ange Freddy Plumain, Guy Yamaego ve Ceyhun Çepnioğlu da kiralık gittikleri takımlardan dönerek Samsunspor kadrosuna dahil olacaklar. Bu futbolcuların Samsunspor ile en az 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Ana kadrodan 10 futbolcunun sözleşmesi devam ediyor
Bu sezon sakatlık dolayısıyla çok az maça çıkan Tomane’nin (28), Furkan Köse (28), Gökhan Alsan (31), Gökhan Karadeniz (31), Kevin Boli (29), Mathias Couruer (33), Nadir Çiftçi (29), Nurullah Aslan (24), Vukan Savicevic (27) ve Yasin Öztekin’in ise en az 1 yıl daha Samsunspor ile sözleşmesi bulunuyor.

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