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SAMGAZ: “Yağmurdan açılan kazı bölgeleri tekrar kapatıldı”

İHA

SAMGAZ: “Yağmurdan açılan kazı bölgeleri tekrar kapatıldı”

SAMGAZ, yağmur nedeniyle açılan boru hattı çukurlarının tekrar kapatıldığını açıkladı.
Samsun'da geçen pazar günü yaşanan sağanak yağış, Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Süleyman Nazif Sokak'ta yeni döşenen doğal gaz boru hattının açığa çıkmasına ve bir çöp konteynerinin içine düşmesine neden olmuştu.
Konuyla ilgili SAMGAZ’dan yapılan açıklamada, “2021 yılı yatırım programımız, nisan ayında başlayacak şekilde İlkadım Belediye Başkanlığı koordinasyonu ile onaylanmış ve çalışmalara Fevzi Çakmak Mahallesi’nden başlanmıştır. Bu doğrultuda haberlere konu olan Şair Süleyman Nazif Sokak üzerindeki doğal gaz alt yapı çalışmalarımız 1214 Nisan tarihleri arasında tamamlanmış; teknik işlemlerin ardından 29 Nisan itibarıyla ilgili hatlar devreye alınarak bölgede doğal gaz kullanımına başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda yükümlülüğümüz, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini en ön planda tutarak güvenli bir şekilde doğal gaz arzını sağlamak amacıyla yapılan kazı işlemlerinin, asfalt atılabilecek şekilde statik malzeme ile kapatılıp sıkıştırılmasından ibarettir. Yüzey kaplama veya asfaltlama işlemleri ise ilgili belediyelerin yükümlülüğündedir. Bununla birlikte şirketimiz, söz konusu güzergah üzerinde yağmurla açılan bu çukurların yeniden yapılmasında belediyemize gerekli desteği vermiş aynı gün içinde açılan kazı bölgeleri tekrar kapatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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