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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler geleceğe Yüzyılın Rotası ile ışık tuttu

İHA

Gençler geleceğe Yüzyılın Rotası ile ışık tuttu

Atakum Belediyesi öncülüğünde, ‘Geleceğe Birlikte Işık Tutalım’ sloganıyla gerçekleşen Türkiye ve dünyadan fikir sahibi gençler ile alanında uzman profesyonellerin bir araya geldiği ‘Yüzyılın Rotası Gençlik Forumu’ dijital platformlarda 10,5 milyon görüntülenmeye ulaştı.
Atakum Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışıyla Milli Mücadele’nin ilk adımını attığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıldönümünde önemli bir çalışmaya daha imza attı. Gerçekleştirilen Yüzyılın Rotası Gençlik Forumu’nda ‘Geleceğe Birlikte Işık Tutalım’ sloganıyla 1920 Mayıs’ta Türkiye ve dünyadan fikir sahibi gençler ile alanında uzman profesyonelleri bir araya geldi ve birebir dijital tanışma imkanı sağladı.

Önemli isimler gençlerle buluştu
Türkiye’nin önde gelen iş adamlarının yer aldığı etkinlikte, Emre Alaman, Tankut Turnaoğlu, Tuncay Tütek, FBM Estetik Klinik Kurucusu Doç. Dr. Hayati Akbaş, Günhan Ulusoy, Samsunspor A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım, Enver Yücel, Kerim Türe, Demir Şarman, Ayla Keskin Müstecaplıoğlu, Emek Kırbıyık ve Çağlar Erol gibi önemli isimler gençlerle bir araya geldi. Ayrıca platformda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün gibi siyasi ve yerel yönetimin önde gelen isimleri de gençlerle buluştu.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin açılışını yaptığı Gençlik Forumu’na aynı anda 4 bin 414 kişi katıldı. 291 kurumsal şirket, 89 akademisyen, 69 mentor, 41 yerel yönetim, 254 girişimci, 151 danışman/eğitmen, 74 dernek ve 3 bin 445 genç bir araya geldi. Yüzyılın Rotası; Twitter’da 5,07 milyon, Instagram’da 3 milyon 251 bin 247, Facebook’ta 2 milyon 151 bin 591, Linkedin’de 48 bin 459, Youtube’ta 92 bin 108 olmak üzere toplamda 10 milyon 521 bin 297 görüntülenme aldı.

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