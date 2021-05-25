Dereye düşen yavru köpek kurtarıldı

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Samsun’un Atakum ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bir dereye düşen yavru köpek mahsur kaldı. Durumunu fark eden vatandaşlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri seyyar merdiven yardımı ile indikleri dereden köpeği çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından doğal ortamına bırakıldı.

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