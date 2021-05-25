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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı

İHA

Otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı

Samsun'da seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak yaya geçidindeki bisiklet sürücüsüne çarptı. Yaralanan bisikletli, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan G.A. idaresindeki 34 JV 1928 plakalı otomobil sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıktı. Bu sırada otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek için bekleyen E.G.Y.'ye (17) çarptı. Olayın, 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı E.G.Y.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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