Bafra’da korona denetimleri

Bafra Belediyesi Kovid19’la mücadele kapsamında denetimler ara vermeden devam ediyor. Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede pazar yerleri ve iş yerlerindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İlçede pazartesi ve perşembe günü hizmet veren büyük ve küçük pazarda kapsamlı denetimlerine devam eden ekipler, ilçe genelinde de iş yerlerinde benzer şekilde denetim gerçekleştiriyor. Bafra Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin en yoğun pazar yerlerinden birisi olan büyük ve küçük pazar da HES kodu sorgulamasının yanında, ateş ölçümü de yaptı. Pazar alanlarında ve iş yerlerinde kontrolü elden bırakmayan zabıta ekipleri, pazar esnafına ve vatandaşlara sık sık sosyal mesafe ile maskelerin doğru kullanımı uyarıları yaptı.

Bafra’da korona virüsle mücadelenin ilk günkü hassasiyetle devam ettiğini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Mücadelenin en önemli safhalarından biri olan denetimlerimizi zabıta ekiplerimiz ara vermeden sürdürüyor. İş yerlerimizde ve pazar yerlerimizdeki denetimlerimiz esnasında vatandaşlarımıza göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın tüm önlemleri yerine getirerek korona virüs mücadelesini başarılı bir şekilde sonlandıracağına inanıyorum” dedi.



Emlak ve iş yeri ÇTV'de son ödeme tarihi 31 Mayıs

Bafra Belediyesi emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisi 1. taksiti ile ilgili olarak mükelleflerini uyardı.

Bafra Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açılamada emlak vergisi ve iş yeri çevre temizlik vergisi 1.taksiti son ödeme tarihinin 31 Mayıs itibariyle sona ereceği hatırlatıldı. Yapılan açıklamada, “1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre emlak vergisi 1. taksidi son ödeme günü 31 Mayıs 2021 tarihine kadardır. Mükelleflerimizin cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini süresinde ödemeleri önemle duyurulur” denildi.

Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödeme süresi, kasım ayı sonu itibarıyla sona eriyor. Emlak ve iş yeri çevre temizlik vergisi, Bafra Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi, www.bafra.bel.tr sitesi ebelediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapılabiliyor.

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