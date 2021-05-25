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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençleri sabırsızlandıran parkur

İHA

Çarşamba Belediyesi tarafından çalışmaları hızla sürdürülen Kaykay ve Paten Parkuru için sona gelindi. Parkurun başladığı günden bu yana heyecanlı bekleyişini sürdüren ilçedeki gençler, parkurun faaliyete geçmesi için sabırsızlanıyor

Gençleri sabırsızlandıran parkur

Çarşamba Belediyesi tarafından çalışmaları hızla sürdürülen Kaykay ve Paten Parkuru için sona gelindi. Parkurun başladığı günden bu yana heyecanlı bekleyişini sürdüren ilçedeki gençler, parkurun faaliyete geçmesi için sabırsızlanıyor
Çarşamba ilçesi Adapark mevkisinde bulunan ve toplamda bin 200 metrekarelik bir alanda yapımına başlanan iki bölümden oluşacak olan ‘Kaykay ve Paten Parkuru’ hem büyük yaş gurubu profesyonel sporcuların hem de becerilerini geliştirmek için çalışan küçük yaş grubundan çocukların uğrak noktası haline gelecek. Yaklaşık 2 ay önce yapımına başlanan söz konusu parkurun 15 gün sonra ise tamamlanması bekleniyor. Daha tam anlamıyla faaliyete geçmemiş olan parkurun meraklıları olan gençler şimdiden parkurun bulunduğu alana gelerek açılacağı günü iple çekiyor.

"Değerlendirebilecek en güzel yeri yapmışlar"
Adapark mevkisinde faaliyete geçecek olan ve her yaş grubuna hitap eden ‘Kaykay ve Paten Parkuru’ en çokta gençlerin ilgi odağı olduğu görülürken söz konusu alana gelerek, parkuru bir an önce kullanabilmek için meraklı bekleyişini sürdüren gençler, heyecanlarını şu sözlerle ifade etti. "Önceden burada bir fıskiye vardı. Süs havuzu, buraya yeniden geldiğimizde bir baktık paten parkuru yapılıyor. Sürebilenler için eğlenceli, bilmeyenler için de öğrenebilmek için bir yer yapmışlar. Burayı gördükçe paten almayı da düşünüyorum. Değerlendirebilecek en güzel yeri yapmışlar bence. Çocukların aileleri ile gelip sürebileceği bir yer olmuş. En azından çalışmayan bir fıskiyedense burası çocuklar ve gençler için güzel bir aktivite kaynağı. Hafta sonları değerlendirmek için buraya geleceğiz. İlk gördüğümde yeniden havuz yapılacağını düşündüm ama burayı görünce sevindim" dedi.
Ayrıca gençler, yapılan parkurun yanı sıra yeni spor dalları ile ilgili çalışmaların yapılmasını da dört gözle beklediklerini dile getirdi.

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