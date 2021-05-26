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Karadeniz’de 3,5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ilde 1 milyon 546 bin 744 kişinin aşısı tamamlandı

İHA

Karadeniz’de 3,5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ilde 1 milyon 546 bin 744 kişinin aşısı tamamlandı

Türkiye’de korona virüsünün (Kovid19) en yaygın olduğu bölgelerden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon 978 bin 599 birinci doz, 1 milyon 546 bin 744 ikinci doz olmak üzere toplam 3 milyon 525 bin 343 doz aşı yapıldı. Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ildeki 1 milyon 546 bin 744 kişinin aşısı tamamlandı.
Kovid19’un mutasyona uğramasının ardından Türkiye’de virüsün yayılım hızı, Samsun başta olmak üzere tüm Karadeniz’de oldukça etkili olmuştu. Kovid19 risk haritasının açıklandığı ilk günden bu zamana Samsun nüfusa oranla vaka sayısında başı çekerken, Ordu ve Sinop gibi iller de Samsun’u takip ederek çok yüksek riskli iller arasında yer almıştı. Normalleşme adımlarına katkı sağlaması ve virüsün yayılım hızının düşürülmesi için başlatılan aşılama çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde virüsün yayılım hızı kontrol altına alınırken şimdiye kadar 1 milyon 978 bin 599 birinci doz, 1 milyon 546 bin 744 ikinci doz olmak üzere toplam 3 milyon 525 bin 343 doz aşı yapıldı. Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 ildeki 1 milyon 546 bin 744 kişinin aşısı tamamlandı.

Karadeniz'deki 18 ilde 3.5 milyon dozdan fazla aşı yapıldı
Karadeniz Bölgesi’nde bulunan iller arasında en çok aşı Samsun’da yapıldı. Samsun’da 320 bin 34 birinci doz, 243 bin 140 ikinci doz olmak üzere 563 bin 174 doz aşı yapıldı. Artvin’de 43 bin 179 birinci doz, 36 bin 872 ikinci doz olmak üzere 80 bin 51 doz aşı yapıldı. Rize’de 82 bin 11 birinci doz, 64 bin 258 bin ikinci doz olmak üzere 146 bin 269 doz aşı yapıldı. Bayburt’ta 13 bin 800 birinci doz, 10 bin 205 ikinci doz olmak üzere 24 bin 5 doz aşı yapıldı. Trabzon’da 198 bin 93 birinci doz, 156 bin 724 ikinci doz olmak üzere 354 bin 817 doz aşı yapıldı. Gümüşhane2de 25 bin 410 birinci doz, 20 bin 1 ikinci doz olmak üzere 45 bin 411 doz aşı yapıldı. Giresun’da 129 bin 401 birinci doz, 104 bin 486 ikinci doz olmak üzere 233 bin 887 doz aşı yapıldı. Ordu’da 199 bin 798 birinci doz, 153 bin 691 ikinci doz olmak üzere 353 bin 489 doz aşı yapıldı. Tokat’ta 147 bin 18 birinci doz, 115 bin 18 ikinci doz olmak üzere 262 bin 83 doz aşı yapıldı. Amasya’da 94 bin 188 birinci doz, 74 bin 685 ikinci doz olmak üzere 168 bin 873 doz aşı yapıldı. Çorum’da 132 bin 309 birinci doz, 101 bin 425 ikinci doz olmak üzere 233 bin 734 doz aşı yapıldı. Sinop’ta 65 bin 240 birinci doz, 51 bin 955 ikinci doz olmak üzere 117 bin 195 doz aşı yapıldı. Kastamonu’da 103 bin 167 birinci doz, 85 bin 34 ikinci doz olmak üzere 188 bin 201 doz aşı yapıldı. Karabük’te 62 bin 29 birinci doz, 47 bin 599 ikinci doz olmak üzere 109 bin 628 doz aşı yapıldı. Bartın’da 52 bin 530 birinci doz, 40 bin 867 ikinci doz olmak üzere 93 bin 397 doz aşı yapıldı. Zonguldak’ta 149 bin 994 birinci doz, 116 bin 260 ikinci doz olmak üzere 266 bin 254 doz aşı yapıldı. Bolu’da 81 in 114 birinci doz, 63 bin 61 ikinci doz olmak üzere 144 bin 175 doz aşı yapıldı. Düzce’de 79 bin 284 birinci doz, 61 bin 416 ikinci doz olmak üzere 140 bin 700 doz aşı yapıldı. Böylece Karadeniz Bölgesi’nde 1 milyon 978 bin 599 birinci doz, 1 milyon 546 bin 744 ikinci doz olmak üzere toplam 3 milyon 525 bin 343 doz aşı uygulanmış oldu.
26 Mayıs 2021 itibariyle Türkiye genelinde 16 milyon 188 bin 139 birinci doz, 12 milyon 95 bin 881 ikinci doz olmak üzere toplam 28 milyon 284 bin 20 doz aşı uygulanmış oldu. Türkiye’de yapılan 16 milyon 188 bin 139 birinci doz aşının 1 milyon 978 bin 599’u Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 18 ilde uygulandı. Aynı zamanda Türkiye’de yapılan 12 milyon 95 bin 881 ikinci doz aşının 1 milyon 546 bin 744 dozu da Karadeniz’deki illerde uygulandı. Öte yandan Türkiye genelinde uygulanan 28 milyon 284 bin 20 doz aşıdan 3 milyon 525 bin 343 dozu yine Karadeniz’deki illerde uygulandı.

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