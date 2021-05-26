Özdemir: “Havza YEG kırsal kalkınmaya destek verecek”

Havza Yerel Eylem Grubu(YEG) çalışmaları Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığından gelen bir heyet tarafından incelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığa bağlı bir ekip Havza Yerel Eylem Grubu çalışmalarını yerinde inceleyerek yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ekip Havza YEG’deki çalışmalarının ardından ilçede tarımsal desteklemeler üzerine çalışan işyerlerini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca ekip tarafından birde anket çalışması yapıldı.

Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir araya gelen Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığa bağlı bir ekip Başkan Özdemir’e yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza YEG’in ilçenin kalkınmasına destek vermek amacı ile kurulduğunu ifade ederek, “İlçemizi kırsaldan başlayarak kalkındırmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu konuda en önem verdiğimiz konulardan biride tarımsal desteklemeler. YEG olarak kırsaldaki vatandaşlarımızı bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi önemli bir rol oynamakta” dedi.

Başkan Özdemir’e Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Proje Koordinatörü Seyit Ahmet Dikmen ile MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin eşlik ettiler.

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