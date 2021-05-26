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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 bin çiftçiye sağlık desteği

İHA

11 bin çiftçiye sağlık desteği

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri ile Bafra Ziraat Odası arasında 11 bin üyeye sağlık hizmeti verileceği "kurumsal sağlık sözleşmesi" imzalandı.
İmzalanan kurumsal sağlık sözleşmesi ile birlikte 11 bin üyesi bulunan Bafra Ziraat Odası, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nin sağlamış olduğu indirimli imkanlardan faydalanabilecek. Samsun Büyük Anadolu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Kurumsal İletişim Uzmanı Hüseyin Zorlu ve Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve Yönetim Kurulu Üyeleri düzenlenen imza töreninde bir araya geldi.

Başkan Tosuner teşekkür etti
Bafra Ziraat Odası makamında düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Osman Tosuner, "Bafra Ziraat Odası’na bağlı 11 bin üye çiftçi kardeşlerimizin sosyal açıdan geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri ile sağlık anlaşması imzaladık. Yapılan anlaşmayla birlikte birliğimize üye çiftçilerimiz ile birinci derece yakınları Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nin sağladığı sağlık hizmetlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. Bafra Ziraat Odası Başkanlığı ve yönetim kurulu olarak bu imkanı bize sağlayan Samsun Büyük Anadolu Hastanesi yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

“Çiftçilerimizin her zaman yanındayız”
Samsun Büyük Anadolu Hastanelerini tercih ettikleri için Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen ise "İnsan sağlığını her şeyin üstünde gören hastanemiz kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle kurumsal sağlık anlaşması yaparak hastanemizin sunmuş olduğu imkanlardan daha fazla alana yayabilmek adına gerçekleştirmektedir. Hastanelerimiz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut oluyor. Her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile misafirlerimize aile ortamı sunuyoruz. Alanında akademik ve uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Bu anlamda Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri olarak, Bafra Ziraat Odası'na ve 11 bin çiftçimize hizmet sunuyor olmaktan büyük mutluluk duyacağız" diye konuştu.

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