Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da ele geçirilen 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla ilgili gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde irtibatlı oldukları şahıslara müşterek uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan B.P., E.O.M., F.Z. ve E.K. isimli şahısları takibe aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları takip ve çalışmalarda F.Z. ve E.K.'yi Yeşildere Mahallesi'nde 112 adet sentetik ecza hap ile yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında B.P. ve E.O M. isimli şahısların ikametine operasyon düzenleyen narkotik polisi yaptıkları aramada 7 bin 140 adet daha sentetik ecza hap ele geçirdi. B.P. ve E.D.M. de gözaltına alındı.

Polisteki sorgulanması tamamlanan 4 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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