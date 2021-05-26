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Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim 4,85 TL/m3 olan su tarifesi, 4,61 TL/m3 olarak belirlenecek Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Komisyon Toplantısı

İHA

Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim 4,85 TL/m3 olan su tarifesi, 4,61 TL/m3 olarak belirlenecek Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Komisyon Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü komisyon toplantısında “4,85 TL/m3 olan mevcut su tarifesinin 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 4,61 TL/m3 olarak belirlenmesi” teklifi oy çokluğu ile kabul edilerek meclise havale edildi.
SASKİ Genel Kurulu’nun komisyon toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk’un başkanlığında toplanan komisyon, SASKİ gündeminde bulunan 5 maddeyi görüştü.
Komisyonda, “SASKİ Genel Müdürlüğü Su Tarifesinde Bulunan 1. Grup Mesken Aboneliklerinde Su Tarifesinin 1 Haziran 2021 Tarihi İtibarıyla Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Yönetim Kurulunun 110 Karar Sayılı Teklifi”, “İSKİ Kanunu ve SASKİ Tarifeleri ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği’ne uygun olarak yapılan su maliyet analizleri esas alınarak Türkiye'de yaşanmakta olan Kovid19 pandemisi sebebiyle hizmet edilen mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan 1. grup mesken aboneliklerinde 2021 yılı Mayıs ayında 4,85 TL/m3 olan su tarifesinin 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 4,61 TL/m3 olarak belirlenmesi, su ve atıksu tarifelerinin TÜİK tarafından her ay açıklanacak TÜFE oranında artırılması, hizmet ve yaptırım tarifeleriyle birlikte 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya geçilmesi” şeklindeki teklif genel kurul üyelerinin kabulüne sunuldu. Teklif Cumhur İttifakı üyelerinin "evet" oyu ile birlikte "oy çokluğu" ile kabul edilerek meclise havale edildi. Millet İttifakı üyeleri ise aylık TÜFE eklemesinin kaldırılmamasından dolayı teklife karşı çıktıklarını dile getirdiler.
Daha sonra komisyon üyelerinin sorularını cevaplayan SASKİ Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, “SASKİ’nin 2018 yılında yaklaşık 50 milyon euroluk bir borcu vardı. 2018 yılının bilançosunda Merkez Bankası’nın kuru baz alınıyor. 2020 yılı sonu itibarıyla bu borç 42 milyon 828 bin euroya indi. Bugün ise 41 milyon 749 bin euroya inmiş durumda. 2018 yılında ortalama 6 TL’den kur hesaplanıp bilançoya işleniyor. 2020 sonunda da 42 milyon küsurluk euro borcu kur farkı dolayısıyla 9 TL’den hesaplanıyor. Bu da euro borcumuzun azalmasına rağmen TL bazında bilançoda tam tersi olarak gösteriliyor. 50 milyon euro üzerinden hesap yapsak, 3 TL fark olsa, o gün ile 2020 sonu arasında 150 milyon TL para yapar” dedi.

Büyükşehir Belediye Komisyonu’nda 36 madde görüşüldü
Öte yandan SASKİ Genel Kurulu Komisyon Toplantısı’ndan önce Samsun Büyükşehir Belediye Komisyonu Toplantısı da Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda yapıldı. Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk’un başkanlığında toplanan komisyonda 32 gündem ve 4 gündem dışı madde görüşülerek karara bağlanmak üzere Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale edildi.
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi ve SASKİ Genel Kurulu Meclisi 28 Mayıs Cuma günü Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in katılımı ile gerçekleştirilecek.

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