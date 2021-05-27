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Samsun’da aşı yaptırmayan oranı yüzde 28,42 Aşı hakkı olan 127 bin kişi aşısını olmadı

İHA

Samsun’da aşı yaptırmayan oranı yüzde 28,42 Aşı hakkı olan 127 bin kişi aşısını olmadı

Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, birinci doz aşısını yaptırma hakkına sahipken, henüz aşısını yaptırmayan kişi oranının yüzde 28,42 düzeyinde olduğunu ve sırası gelmiş ama henüz aşısını yaptırmamış yaklaşık 127 bin vatandaşın olduğunu söyledi.
Türkiye’de birçok kişi aşı hakkı için sırada beklerken Samsun’da ise aşı hakkı olanların yüzde 28,42’sinin aşı olmadığı belirtildi. Samsun’da Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda sürdürülen Kovid19 aşı uygulaması hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, önemli bilgiler verdi.

“Samsun’da aşısını yaptırmayan oranı yüzde 28,42 seviyesinde”
Samsun’da aşı hakkına sahip olmalarına rağmen aşı yaptırmayanların olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “İlimizde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği aşı uygulanacak grup sıralamasına göre Kovid19 aşı çalışmamızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 565 bin doz aşı uygulamasını gerçekleştirdik. 400’ün üzerinde aşı noktasında özel / kamu hastanesi, aile sağlığı merkezi, ilçe sağlık müdürlüğü, toplum sağlığı merkezi ayrımı olmadan aşı çalışmamızı sürdürüyoruz. Ancak verilere baktığımızda aşı randevu oranlarımızın istediğimiz düzeyde olmadığını ve aşı randevu kapasite kullanım oranının bazı günlerde yüzde 20, bazı günlerde yüzde 4050 düzeylerine kadar düştüğünü görüyoruz. Hedef nüfusa oranla birinci doz aşısını yaptırma hakkına sahipken, henüz aşısını yaptırmayan kişi oranımız yüzde 28,42 düzeyinde. Bu da aşı sırası gelmiş ama henüz aşısını yaptırmamış yaklaşık 127 bin vatandaşımız olduğu anlamına geliyor” diye konuştu.

Aşı çalışmaları hakkında da bilgi veren Oruç, şunları söyledi:
“İlimizde Samsun Valimiz Doç.Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatıyla muhtarlar, imamlar ve kamu görevlilerimizin desteğiyle oluşturulan 100’ün üzerinde aşı ikna ekibimiz, aşı sırası gelmiş ama henüz aşısını yaptırmamış insanlarımıza ulaşarak onları ikna etmeye aşılarını tamamlamaya çalışıyorlar. Ramazan bayramından bugüne kadar Samsun genelinde 8 bin civarı vatandaşımıza ulaştık, onları bilgilendirerek ikna ettik ve aşılarını tamamladık. Ama bu sayı kesinlikle Samsun için yeterli değil. Halkımızda hala aşı konusunda biraz daha bekleyeyim, aşımı sonra yaptırırım şeklinde bir duygu hâkim. Özellikle yaş grubu düştükçe, ben kendimi iyi hissediyorum, bana bir şey olmaz, aşı olmama gerek yok gibi bir yaklaşımla da karşılaşıyoruz. Randevu sayısının istenen düzeye çıkmamasında maalesef bu yaklaşımlar etkili oluyor. Buradan halkımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli Samsunlular, korona virüsü yenmek için aşının gücüne; aşının gücünü kullanabilmek için de sizin aşı konusundaki güçlü desteğinize ihtiyacımız var. Tereddüt etmeyin. Ertelemeyin. Bugünün işini yarına bırakmayın. İlimizde Sinovac ve Biontech aşıları yapılıyor. Zaman zaman aşılama sürecinde açılan randevularda farklılık oluşabilmekte. Bu nedenle Sinovac aşısı mı Biontech aşısı mı yaptırsam diye düşünmeyin. Lütfen hangi aşının randevusu uygunsa, birini seçip, randevunuzu oluşturarak aşınızı yaptırın. Aşı yaptırma konusundaki erteleme ya da tereddüt, koronavirüsün hayatımızı bir süre daha kontrol altında tutup, kısıtlamasından başka bir şeye neden olmayacaktır. Buna izin vermeyin. Aşınızı yaptırın, hayatınızı koronavirüsten geri alın. Koronavirüse tekrar geri dönüş fırsatı vermeyin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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