Samsun’da tüm acil çağrı numaraları 112’de birleşti “112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 80’i gereksiz”

– Samsun’da AFAD’ın 122 olan imdat numarası da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bağlandı. Böylece Samsun’daki tüm acil çağrı numaraları 112’de birleşmiş oldu.

24 Ocak 2019’da Perşembe günü 110 İtfaiye İmdat’ın entegrasyonu ile ilk çağrıyı alan Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi, 20 Kasım 2019 Çarşamba günü 112 Ambulans İmdat ve 156 Jandarma İmdat, 19 Şubat 2020 Çarşamba günü 155 Polis İmdat, 19 Şubat 2021 Çarşamba günü 177 Orman İmdat, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü ise 156 Sahil Güvenlik İmdat numaraları entegre olmuştu.

Son olarak, acil durumlarda olay yerine en kısa sürede ulaşıp, hızlı bir şekilde müdahaleyi gerçekleştiren AFAD’ın 122 İmdat numarasının entegrasyonunun da 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 10.00 itibariyle tamamlanmasıyla birlikte Samsun’da artık tüm acil çağrı hizmetleri ‘Tek Numara 112’de birleşmiş oldu.

Samsun’da acil yardım talebinde bulunacak olan vatandaşların artık sadece 112’yi arayacaklarını, bunun dışında herhangi bir numara ezberlemelerine gerek kalmadığını belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 112’ye gelen çağrının yapıldığı konumun harita üzerinden anlık olarak görülebilmesinin de olay yerinin tespit edilememesi ihtimalini ortadan kaldırdığını ve zaman kaybı olmaksızın müdahale etme imkanı sağladığını söyledi.



“112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 80’i gereksiz”

112 Acil Çağrı Merkezine bugüne kadar toplam 2 milyon 617 bin 581 çağrı geldiğini ancak gelen çağrıların yüzde 80‘inin gereksiz, asılsız ve bilgi edinme amaçlı çağrılardan oluştuğunu üzülerek müşahede ettiklerini ifade eden Vali Dağlı, hatları meşgul etmek suretiyle gerçekten acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara engel olunmaması çağrısında bulundu. Ayrıca, Engelsiz 112 Projesi’yle de engelli vatandaşların telefonlarına ücretsiz olarak indirecekleri uygulamayla anında 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, görüntülü işaret dili, sesli konuşma ve dudak okuma yöntemleriyle iletişim kurabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.