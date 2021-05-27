Ücretsiz ulaşım desteğine teşekkür Ücretsiz ulaşım desteği alan vatandaş Başkan Demirtaş’ı görüntülü aradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ücretsiz ulaşım desteğine teşekkür Ücretsiz ulaşım desteği alan vatandaş Başkan Demirtaş’ı görüntülü aradı

İHA

Ücretsiz ulaşım desteğine teşekkür Ücretsiz ulaşım desteği alan vatandaş Başkan Demirtaş’ı görüntülü aradı

– Sokağa çıkma kısıtlaması süresince İlkadım Belediyesi’nden ücretsiz ulaşım desteği alan kanser hastası Yıldız Kaya, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı görüntülü arayarak memnuniyetini dile getirdi.
Pandemi süresince vefa destek ekibi hizmetlerinin yanı sıra ücretsiz ulaşım desteğini ilçe halkının yardımına sunan İlkadım Belediyesi’nin bu hizmetlerden yararlanan Yıldız Kaya, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı görüntülü arayarak teşekkürlerini iletti. Başkan Demirtaş, vatandaşların zor zamanında yanlarında olmayı önemsediklerini belirterek, “İlçe halkımızın dertlerine Hızır gibi yetişiyoruz” dedi.
İlkadım Belediyesi, bir yandan ilçenin fiziki açıdan sokak ve caddelerinde yenileme çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sosyal alanlarda da en iyi hizmeti sunmayı hedefliyor. İlkadım Belediyesi, vefa destek ekibi ve sağlık işleri birimi ile vatandaşların yanında olduğunu yaptığı hizmetler ile somut olarak gözler önüne seriyor. Hürriyet Mahallesi Refahiye Sokakta ikamet eden kanser hastası Yıldız Kaya, sokağa çıkma kısıtlaması süresince Onkoloji Hastanesindeki tedavisi için İlkadım Belediyesi’nin ücretsiz ulaşım hizmetlerinden faydalandı. Başkan Demirtaş’ı görüntülü arayarak teşekkür eden Yıldız Kaya’ya İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş acil şifalar diledi.

“Yardım elimizi halkımıza hissettiriyoruz”
İlkadım’ın 61 mahallesinde 336 bin 501 nüfusa hitap eden önemli çalışmalar yaptığını belirten Demirtaş, şunları söyledi:
“İnsanların hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Özellikle kısıtlama nedeniyle evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahibi alilerimizin hizmetleriyle ilgili önemli çalışmalarımız var. Belki eşimizin, dostumuzun, komşumuzun sağlık sıkıntılarını birebir hissedemiyor olabiliriz ancak onların hastaneye ulaşımı, gıda, alışveriş ve ekmek yardımlarıyla destek oluyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetleri deyim yerindeyse, tüm yorgunluğumuzu alıyor. İlkadım Belediyesi olarak, görülen hizmetlerin ötesinde, sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya ve zor zamanlarında yanlarında olmaya çalışacağız. Bu böyleydi ve bundan sonra da artarak devam edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da tüm acil çağrı numaraları 112’de birleşti “112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 80’i gereksiz”
YEREL HABERLER Samsun’da tüm acil çağrı numaraları 112’de ...
Samsun’da aşı yaptırmayan oranı yüzde 28,42 Aşı hakkı olan 127 bin kişi aşısını olmadı
YEREL HABERLER Samsun’da aşı yaptırmayan oranı yüzde 28,42 Aşı hakkı ...
Türkiye’nin en az gol yiyen kalecisiydi, bu sezon 33 gol yedi Kaleci Nurullah Aslan geçen sezonki performansını arattı
YEREL HABERLER Türkiye’nin en az gol yiyen kalecisiydi, bu sezon 33 ...
Nesli tükenme tehlikesinde olan "su semenderleri" görüntülendi Pandemide doğa kendini temizledi, nesli tükenme tehlikesinde olan "su semenderleri" ortaya çıktı Nesli tükenme tehlikesinde olan su semenderlerinin en büyük koruyucusu minik Şükrü
YEREL HABERLER Nesli tükenme tehlikesinde olan "su semenderleri" ...
Samsun’da apartman çatısı alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Samsun’da apartman çatısı alevlere teslim oldu
Samsun'da 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Samsun'da 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü
Doçent, bahçeye çam ağacı dikerken hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Doçent, bahçeye çam ağacı dikerken hayatını kaybetti
Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş uygulaması yaptı
YEREL HABERLER Samsun'da motosikletli Yunus polisleri asayiş ...
Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 ...
Samsun’da çatı yangını
YEREL HABERLER Samsun’da çatı yangını
OKA Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği başladı
YEREL HABERLER OKA Uygulamalı E-İhracat Danışmanlık Desteği başladı
Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim 4,85 TL/m3 olan su tarifesi, 4,61 TL/m3 olarak belirlenecek Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ Komisyon Toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim 4,85 TL/m3 olan ...
Sağlık-İş üyeleri taleplerinin karşılanması için rektörlüğe yürüdü
YEREL HABERLER Sağlık-İş üyeleri taleplerinin karşılanması için ...
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu
Murzioğlu, Samsun’un gurur markalarını kutladı
YEREL HABERLER Murzioğlu, Samsun’un gurur markalarını kutladı
Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 4 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da 7 bin 252 adet uyuşturucu hapla yakalanan 4 ...
FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi ...
Ana Arı Üretim İşletmesi’nde üretilen ilk ana arıların dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Ana Arı Üretim İşletmesi’nde üretilen ilk ana ...
11 bin çiftçiye sağlık desteği
YEREL HABERLER 11 bin çiftçiye sağlık desteği
Yaralı sokak köpeklerine şefkat
YEREL HABERLER Yaralı sokak köpeklerine şefkat
Demirtaş: "Hizmet için çalışıyoruz” Çorum Garnizon Komutanı Işık, Başkan Demirtaş’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Demirtaş: "Hizmet için çalışıyoruz” Çorum Garnizon ...
Üreticiye 225,5 bin tıbbi aromatik fide desteği
YEREL HABERLER Üreticiye 225,5 bin tıbbi aromatik fide desteği
Samsun’da 14 mahallede muhtarlık seçim heyecanı yaşanacak
YEREL HABERLER Samsun’da 14 mahallede muhtarlık seçim heyecanı ...