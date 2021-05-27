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Açık hava galerisi gibi cadde Doğuş Caddesi’ne sanatsal dokunuş

İHA

Açık hava galerisi gibi cadde Doğuş Caddesi’ne sanatsal dokunuş

Atakum Belediyesi, kentin önemli caddelerinden olan Doğuş Caddesi ve çevresinde sanatsal dokunuş gerçekleştirdi. Açık hava galerisi konseptiyle de adeta tarihi yolculuğun yaşandığı cadde yeni çehresine kavuştu.
Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli noktalarından birisi olan Doğuş Caddesi’nde begonit taş döşeme kaplaması çalışması gerçekleştirdi. Samsun’da ilk defa hayata geçiren çalışmada arkeolojik kazılardan çıkan mozaik motiflerden esinlenerek kilim deseni tasarlandı. Caddenin yeni çehresi estetik görünüşü, yaya ve taşıt trafiğinde emniyetli olması nedeniyle yurttaşlar tarafından çok beğenildi.

Samsun’da ilk
Atakum Belediyesi ekipleri, uzunluğu 300, genişliği ise 10 metre olan Doğuş Caddesi’nde gerçekleştirdiği özverili çalışmalarda 8 santimetre yüksekliğinde doğal rengine sahip begonit taşları kullandı. Samsun’da ilk defa kullanılan ve dört tarafı raylı kilit sistemine sahip taş döşemeyle birlikte kilit sistemi oluşturuyor. Caddenin her iki yanında bulunan okullar düşünüldüğünde uygulanan sistemde taşıt ve yayalar için emniyet faktörü ön planda olurken aynı zamanda yüzde 100 de konfor sağlıyor. Teknik özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlanırken, arkeolojik kazılardan çıkan mozaik motiflerden esinlenerek tasarlanan kilim deseniyle de göz dolduruyor.

Açık hava galerisi konsepti
Belediye ekipleri, Lozan Parkı’nın kesişimindeki Doğuş Caddesi’nde Temmuz 1923’te İsviçre’nin Lozan kentinde imzalanan, Türkiye'nin bugünkü sınırlarını çizen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin uluslararası alanda tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması’nın tarihi önemini anlatan çalışmaya imza attı. Cadde boyunca yerleştirilen panolarda Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı ve Lozan Barış Konferansı’nda Türkiye’yi baş delege olarak temsil eden dönemin Dışişleri Bakanı İsmet İnönü’ye dair tarihi bilgiler ile Lozan Barış Antlaşması’nın tarihi önemini anlatan metinler, fotoğraflar sergilenmeye başlandı. Aynı zamanda cadde üzerinde bulunan Recep Tanrıverdi Ortaokulu’nun da duvarlarına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Lozan Antlaşması’nın baş mimarı İsmet İnönü’nün fotoğraflarını içeren panolar asılarak bütünlüklü bir açık hava galerisi konsepti oluşturuldu. Günde binlerce Atakumlu’nun geçtiği işlek caddede yurttaşlar panoların önünde sık sık durup inceleyerek tarih bilincini tazeledi. Panoların ışıklandırma çalışmalarını da bitiren Atakum Belediyesi ekipleri, akşam saatlerinde caddede yürüyen yurttaşlara da hoş bir ambiyans sunuyor.

Son dokunuş ‘Lozan rölyefi’
Diğer yandan ekipler yaklaşık 2 bin 300 metrekarelik Lozan Parkı içerisindeki düzenleme çalışmaları büyük oranda tamamladı. Yakın zamanda yeni çehresiyle hizmete açılacak parkta yürüyüş yolu, oturma alanları, kafeterya, oyun grupları yer alacak. Atakumluların buluşma noktası olacak olan Lozan Park; tarih, sanat ve doğayı kent sakinleri için bir araya getirecek.
Parka son dokunuşu, İsmet İnönü Bulvarı ve Doğuş Caddesi kesişiminde oluşturulan dairesel alanın orta kısmında ‘Lozan Rölyefi’ yapacak. Barış, bağımsızlık ve özgürlük temalarını simgeleyecek olan rölyefin etrafında sekiz ayrı aydınlatma armatürü kullanılacak. Her bir aydınlatma objesi, Lozan Antlaşması’nı imzalayan sekiz ülkeyi temsil edecek.

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