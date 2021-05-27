Samsun´da tekne alabora oldu; 1 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı

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Hakan AKGÜNOğuzhan UYSAL/19 MAYIS (Samsun), (DHA)SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, denizdeki balıkçı teknesinin alabora olmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, ilçeye bağlı Kumcağız Mahallesi açıklarında meydana geldi. Karadeniz'e açılan Erdoğan Gönen ve Mutlu Aydın'ın bulunduğu balıkçı teknesi, salyangoz demiri fırtınanın da etkisiyle kayaya takılınca alabora oldu. Suya düşen 2 kişi, çevredeki balıkçılar tarafından alınarak, kıyıya çıkarıldı. İhbarla sahile gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Erdoğan Gönen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mutlu Aydın ise kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / 19Mayıs Hakan AKGÜN-Oğuzhan UYSAL

2021-05-27 14:52:57



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