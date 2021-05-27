Rektör Ünal’ın Ankara temasları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ankara’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yeneri’yi ve Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci’yi makamlarında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Genel Müdür Metin Yeneri, Rektör Ünal ve ekibini tebrik ederek kendilerine başarı temennisinde bulundu. Görüşmede Üniversite ile Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü arasında yapılması planlanan iş birliği ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Beraberinde Sağlık Bakanlığını da ziyarette bulunan Ünal OMÜ Tıp Fakültesi mezunu olan Şuayıp Birinci ile de Üniversite ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılması planlanan iş birliği ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmeler hediye takdimiyle son buldu.

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