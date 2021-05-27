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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi başvuru tarihi 15 Haziran’a uzatıldı

İHA

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi başvuru tarihi 15 Haziran’a uzatıldı

– Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’ndeki dükkanlardan almak isteyen Gülsan Sanayi Sitesi esnafı için başvuru tarihinin son kez 15 Haziran tarihine kadar uzatıldığını söyledi.
Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nin şehir merkezi dışına taşınması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Samsun Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan “Samsun ili, İlkadım İlçesi, Toybeln Küçük Sanayi Sitesi Yapılmasına Yönelik Protokol” kapsamında Samsun İlkadım Toybelen Küçük Sanayi Sitesi bin 526 dükkan ile 82 adet ticari birim olmak üzere toplam bin 608 adet iş yeri inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projesi talep toplama çalışması başlamıştı. SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, Gülsan esnafı için son başvuru tarihinin son kez 15 Haziran’a kadar uzatıldığını duyurdu.

“Gülsan esnafı için kaçırılmayacak fırsat”
Toybelen’in Gülsan esnafı için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunun altını çizen Hacı Eyüb Güler, “Gülsan Sanayi Sitesi, Samsun’un büyük bir problemidir. Buradaki esnaflarımızın da mağdur olmaması gerekiyor. Kent estetiği açısından bu sanayi sitesinin taşınmasına karar verildi. Bu karardan geri dönüş yok. Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nin yapımına başlanıyor. Toybelen esnafı için başvurular 31 Mayıs’ta sona eriyordu. Esnafımızın mağdur olmaması adına başvuruları 15 Haziran’a kadar uzattık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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