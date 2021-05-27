Kendini bankacı olarak tanıtıp 8 bin lira dolandırdı

Samsun'da bir kişi kendisini bankacı olarak tanıtıp bilgilerini aldığı şahsın 8 bin lirasını dolandırdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 64 yaşındaki N.K.'yi telefonla arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kimliği belirsiz dolandırıcı, kandırarak banka bilgilerini aldığı kişinin hesabından 8 bin lirayı başka hesaba aktararak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan N.K. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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