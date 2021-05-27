Samsun'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da kurduğu inşaat iskelesinden dengesini kaybedince yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi Ali Kemal B., ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İlkadım ilçesinde bulunan Sebze ve Meyve Hali'nde meydana geldi. Bir binanın bakım ve onarımı için iskele kuran boyacı Ali Kemal B., dengesini kaybedince 10 metre yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Kemal B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali Kemal B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-05-27 20:07:19



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