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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza

İHA

Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza

Samsun İl Jandarma Komutanlığı 19 Mayıs İlçe Jandarma ekiplerince av yasağına uymayan 8 kişiye ceza kesildi.
İlçe jandarma komutanlığına bağlı ekiplerce Yörükler Mahallesi’nde önleyici kolluk devriyesi esnasında Karadeniz ile tatlı su gölleri arasında bağlantı noktası bulunan ve tatlı su göllerine havyar taşınan Horhor deresi kıyısında kontrol yapıldı. Yapılan kontrolde, A.Ç. (63), A.Y. (64), H.A. (61), Y.C. (41), V.Ö. (36), S.E. (60), S.B. (41) ve M.A. (64) isimli şahısların iç sularda balık avlama yasağına aykırı olarak balık tutmaya çalıştıkları tespit edildi. Jandarma tarafından 8 kişi hakkında tutanak tanzim edilerek 19 Mayıs İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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