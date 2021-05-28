Aşı kararsızlığında muhtemel yan etki endişesi “Pandeminin Psikolojisi” semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşı kararsızlığında muhtemel yan etki endişesi “Pandeminin Psikolojisi” semineri

İHA

Aşı kararsızlığında muhtemel yan etki endişesi “Pandeminin Psikolojisi” semineri

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) FenEdebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hilal Peker Dural, Kovid19 aşı kararsızlığında muhtemel yan etkilerin en önde gelen nedenlerden biri olduğunu söyledi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAMER) tarafından düzenlenen “Pandeminin Psikolojisi” semineri; PUAMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aysu Gül Şanli’nin sunumuyla, Dr. Öğr. Üyesi Hilal Peker Dural, Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal, Klinik Psikolog Enise Öziç ve Arş. Gör. Gizem Gerdan tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasında PUAMER Müdür Yardımcısı Şanli, PUAMER’in faaliyet alanları hakkında bilgilendirmeler yaparak sözü sırasıyla konuşmacılara bıraktı. Konuşmacılar, pandemi sürecinin etkilerine farklı açılardan bakarak değerlendirmelerini yaptılar.
Pandemi ve belirsizlikleri konu alan Dr. Öğr. Üyesi Hilal Peker Dural, şu anda içinde bulunulan pandemi sürecinde hem enfeksiyon riski hem de aşı güvenliğine ilişkin endişelerin belirsizliğe yol açtığını ve insanların bu belirsizliği nasıl yöneteceklerinin de risk kaynağı olarak neyi tanımladıklarına bağlı olarak değişebileceğini belirtti. Bunun da sonuç olarak aşı kararlarını etkileyeceğini ifade eden Peker Dural, aşı kararsızlığının birçok nedeni olabileceğini belirtirken, Kovid19 bağlamında yapılan araştırmaların genellikle muhtemel yan etkilerin en önde gelen nedenlerden biri olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu nedenle de çeşitli medya araçlarında insanların aşı ile ilişkili endişelerini azaltacak bilgilerin verilmesinin ve kampanyaların yürütülmesinin önemini vurguladı.
Dr. Öğr. Üyesi Elif Ünal, konuşmacılara Kovid19 pandemisinin ruh sağlığı üzerine etkilerinden ve bu olumsuz etkilerle baş etme yöntemlerinden bahsetti. Pandeminin fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu vurgulayan Ünal; yorgunluk, dikkat dağınıklığı, sinirlilik, uyku problemleri vb. olumsuz reaksiyonların insanların rutinini bozan ve sağlığını tehdit eden bir durum karşısında verdikleri beklendik tepkiler olduğunu ifade etti. Ancak bu tepkilerin orantısız hale gelmesi ve kişinin işlevselliğini düşürmesi durumunda önlem alınması gerektiğini, aksi halde pandemi sona erse dahi psikolojik etkilerin kendini göstermeye devam edeceğini vurguladı.
Mindfulness ile kendine yardım konusunda konuşan Klinik Psikolog Enise Öziç, pandemi sürecinde mindfulness/bilinçli farkındalık ile ruh sağlığını korumaya destek sağlayabileceğimizi belirtti. Öziç konuşmasına şöyle devam etti: “Düşüncelerimizi bir kenara bırakarak şimdi ve burada olabilmek, anı yaşamak bize daha esnek, daha sakin, daha huzurlu olabilmeyi sağlarken yaşamı daha çok hissetmemize imkan sağlamaktadır. Anda kalmak ise bulunduğumuz anda gördüklerimize, duyduklarımıza, kokladıklarımıza kısacası beş duyu organımızın bize sunduğu bilgilere odaklanarak şimdi ve burada olanları hissetmek olarak tanımlanabilir” dedi.
Arş. Gör. Gizem Gerdan ise pandemi döneminde kaygı ve kaygının yönetimini ele aldı. Gerdan, Kovid19 sürecinde işlevsel olmayan korku ve kaygı, etkin olmayan baş etme stratejileri (panik, savunmacı tepkiler, uyumsuz davranışlar vb.), ilgili stratejilerin erken dönemle, geçmiş yaşantılarımızla ilişkisinden bahsederken olumsuz duygudan geçebilmenin ve tolere edebilmenin anahtar baş etme yöntemlerinden biri olduğundan bahsetti.
Etkinlik sonunda Öğr. Gör. Aysu Gül Şanli, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor
Siber polisinden PUBG çetesine operasyon: Yabancı uyruklu 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Siber polisinden PUBG çetesine operasyon: Yabancı ...
Türk doktorun `ağrısız biyopsi´ tekniği, tıp literatüründe
YEREL HABERLER Türk doktorun `ağrısız biyopsi´ tekniği, tıp ...
Kripto para yatırımcıları 'mortgage' mağdurları gibi olabilir
YEREL HABERLER Kripto para yatırımcıları 'mortgage' mağdurları gibi ...
Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza
Samsunspor - Mamak Belediyesi: 89-84
YEREL HABERLER Samsunspor - Mamak Belediyesi: 89-84
Samsun'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iskeleden düşen işçi ağır yaralandı
Kendini bankacı olarak tanıtıp 8 bin lira dolandırdı
YEREL HABERLER Kendini bankacı olarak tanıtıp 8 bin lira dolandırdı
Çaldıkları kayığı parçaladılar
YEREL HABERLER Çaldıkları kayığı parçaladılar
Yaşlı adamın elektrikli bisikletini çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın elektrikli bisikletini çalan şüpheli ...
Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıda hastanelik oldu
Acemi erlerden Kızılay'a kan bağışı
YEREL HABERLER Acemi erlerden Kızılay'a kan bağışı
Araç kullanan amcasının oğlunu bıçakla ağır yaraladı
YEREL HABERLER Araç kullanan amcasının oğlunu bıçakla ağır yaraladı
Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da gençlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Toybelen Küçük Sanayi Sitesi başvuru tarihi 15 Haziran’a uzatıldı
YEREL HABERLER Toybelen Küçük Sanayi Sitesi başvuru tarihi 15 ...
Rektör Ünal’ın Ankara temasları
YEREL HABERLER Rektör Ünal’ın Ankara temasları
Tekkeköy’de dev projenin startı verildi
YEREL HABERLER Tekkeköy’de dev projenin startı verildi
Samsun İtfaiyesi'nin ‘Balık Adamları’
YEREL HABERLER Samsun İtfaiyesi'nin ‘Balık Adamları’
Samsun´da tekne alabora oldu; 1 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Samsun´da tekne alabora oldu; 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Karadeniz’in en çok "Mavi Bayrak"lı şehri Samsun
YEREL HABERLER Karadeniz’in en çok "Mavi Bayrak"lı şehri Samsun
Mehmet Akif Düşüncesi Paneli
YEREL HABERLER Mehmet Akif Düşüncesi Paneli
Açık hava galerisi gibi cadde Doğuş Caddesi’ne sanatsal dokunuş
YEREL HABERLER Açık hava galerisi gibi cadde Doğuş Caddesi’ne ...