Belediyeler tek bir noktada buluşuyor

Kavak Belediyesi Bilgi İşlem Birimi tarafından oluşturulan Belediye Destek Platformu, ülke genelindeki tüm belediyelerin güncel haber, duyuru ve bilgilerini tek bir noktada topladı.

Kavak Belediyesi Bilgi İşlem Birimince hazırlanan Belediye Destek Platformu, ülke genelinde 1390 belediyenin yayınladığı haber, duyuru, bilgilendirme ve çalışmalara vatandaşların daha kolay ulaşabilmesini sağlıyor. Yaklaşık altı ay önce kurumsal hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşların güncel belediye bilgilerinden haberdar olmasını sağlamak amacıyla oluşturulan platforma ilgi gün geçtikçe artmaya başladı.

Kavak Belediyesi Bilgi İşlem Birimi Sorumlusu İbrahim Demircan, hedeflerinin ülke genelinde tüm belediyelere ulaşmak olduğunu vurguladı. Demircan, “Hedefimiz Belediye Destek Projemiz ile belediye personellerinin daha kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak için gerekli desteği vermekti. Şimdi, projemizi bir tık daha ileri taşıdık. İlk etapta 114 belediyenin güncel bilgileri alarak sitemizde yayınlıyoruz. Sayı kısa sürede 1390 belediyemizi de kapsayacak. Böylece halkımızın belediyeler hakkında güncel bilgilere site site gezmek yerine tek bir tıkla ulaşmasını sağlayacağız” dedi.



Ebelediye projesine kesintisiz destek

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ebelediye projesi kapsamında tüm belediyelerin sistem üzerinden vatandaşlara hizmet verdiklerini de hatırlatan Demircan, “Tüm belediyelerimiz bu sisteme yavaş yavaş geçmekte. Belediye Destek Platformumuza tüm vatandaşlarımızı ve Belediye personellerimizi bekliyoruz. www.belediyedestek.com sistemimiz tamamen ücretsiz olup hizmet kalitesini daha çok artırmak için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

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