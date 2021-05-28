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Samsun’un 9 ilçesinde vaka sayısında korkutan artış Vali Dağlı uyardı: “Samsun yeniden kırmızı olmasın”

İHA

Samsun’un 9 ilçesinde vaka sayısında korkutan artış Vali Dağlı uyardı: “Samsun yeniden kırmızı olmasın”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’un 9 ilçesinde vaka sayısında tekrar bir yükseliş olduğunu belirterek, “İl olarak bu dalgalı vaka dağılımımızı aşılamanın da bize katacağı güçle yenmemiz, durdurmamız gerekiyor” dedi.
Pandeminin ildeki haftalık seyri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “İlimizde yaklaşık bir ay süren vaka artışından sonra tam kapanma sürecinin katkısı ve vatandaşlarımızın önlemlere gösterdiği özenle bir düşüş trendi yakaladık. Ancak bu hafta itibarıyla düşüşümüz durdu ve haftalık insidans hızımız yüz binde 95,5’ten yüz binde 97,1’e yükseldi. Samsun turuncu rengini korudu ama kırmızı rengin sınırı olan yüz binde 100’e oldukça yakın bir noktada kaldı.
Geçtiğimiz haftaki tabloda 16 ilçemizde vaka sayımız düşüyordu, bu hafta ise 8 ilçemizde vaka sayımız düşerken, maalesef Asarcık, Salıpazarı, Vezirköprü, Havza, Kavak, Terme, Ayvacık, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerimizin aralarında bulunduğu 9 ilçemizde vaka sayımız tekrar bir yükseliş eğrisi oluşturdu. Alaçam yüz binde 11,9 oranıyla sarı renge geçen ilk ilçemiz olurken, 7 ilçemizin turuncu renge büründüğü ilimizde, kırmızı ilçe sayımız da 8’den 9’a yükseldi. Alaçam’ın sarı rengi bizi mutlu etse de bazı ilçelerimizdeki artış oranları, her ilçemizin attığı adımlarda daha dikkatli olması gerektiğini hepimize bir kez daha hatırlattı. Pandeminin ilk günlerinden beri söylediğimiz gibi her ilçe pandemide kendi hikâyesini yazıyor, önlemlere riayet ve dikkatleri oranında vaka sayılarını belirliyor. Küçük bir gevşeme, rehavet bile vaka sayılarında artışa neden olabiliyor. Maalesef bu hafta da aynı tablo ortaya çıktı” diye konuştu.
Geçen hafta vaka insidans hızı yüzde 72 düşen Asarcık ilçesinde, bu hafta yüzde 171,4 oranında bir artış görüldüğüne dikkat çeken Vali Dağlı, “Yine geçtiğimiz hafta yüzde 90 düşüş gösteren Salıpazarı ilçemizde, bu hafta vaka insidans hızı yüzde 140,2 oranında arttı. Vaka artışı yaşanan Vezirköprü, Havza, Kavak, Terme, Ayvacık, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerimizde de durum aynı. Hepsi geçtiğimiz hafta düşüş yaşayan ama bu hafta itibariyle bir yükseliş ortaya koyan ilçelerimiz. İl olarak bu dalgalı vaka dağılımımızı aşılamanın da bize katacağı güçle yenmemiz, durdurmamız gerekiyor. Sadece Alaçam ilçemizin sarı olması ya da 8 ilçemizde vaka düşüşü yaşanması bize yetmemeli” şeklinde konuştu.

“Samsun yeniden kırmızı olmasın”
“Samsun yeniden kırmızı olmasın” uyarısında bulunan Vali Dağlı açıklamasının devamında şunları kaydetti: “İlçelerimizin hepsi birbiriyle ya fiziken ya da sosyal olarak temas eder vaziyette. Akrabalık ve ticari ilişkiler en uzak ilçelerimizi bile birbirine yakın hale getiriyor. Bu nedenle birkaç ilçemizde görülen artış, diğer ilçelerimize hemen sirayet ediyor. Buna izin vermemeliyiz. Bu mücadele pandeminin ilk gününden beri tek taraflı çabayla kazanılacak bir savaş olmadı. Bugün de öyle değil. Bu mücadeleyi ancak el birliğiyle hareket eder, hep beraber önlemlere riayet edersek kazanabiliriz. Başarı için lütfen aşı çalışmalarına destek verelim ve aşılama oranı ilimizde yüzde 6070’lere ulaşana kadar da maske, mesafe ve el hijyeni önlemlerinden taviz vermeyelim. Taviz vermeyelim ki Samsun yeniden kırmızı olmasın. Bir günlük rahatımız için gevşettiğimiz her önlemin, gelecekteki günlerimizi esir alacağını unutmayalım.”

Kovid19 Değerlendirme Toplantısı
Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve denetimler ile il genelindeki vaka sayıları ve aşılama çalışmalarının son durumunun görüşüldüğü Kovid19 Değerlendirme Toplantısı, Vali Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Aşı ikna ekiplerinin il genelinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayan 8 bin vatandaşın aşılarının yapıldığını açıklayan Vali Dağlı, aşı sırası gelen vatandaşlara eski normallere en kısa sürede dönmek için mutlaka aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

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