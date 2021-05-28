Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı

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Samsun'da yoldan çıkan otomobilin dere kenarındaki demir korkuluklara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatmanur K. idaresindeki 34 JG 5886 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak Afanlı Deresi demir korkuluklarına çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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