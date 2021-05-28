Ayvacık’ta su ürünleri denetimleri

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Samsun’un Ayvacık ilçesinde Hasan Uğurlu Baraj Gölü sahasında yapılan denetimlerde su ürünleri malzemelerine el konuldu.

Ayvacık ilçesi, Hasan Uğurlu Baraj Gölü sahasında su ürünleri denetimleri gerçekleşti. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü denetim ekiplerinin yaptığı müşterek denetimlerde Su Ürünleri Kanunu uyarınca 10 boy 1000 metre uzunluğunda ağ, 3 adet sepet tuzak ve 1 adet pareketeye el konuldu.

Yapılan denetimlerin aralıklı olarak süreceği öğrenildi.

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