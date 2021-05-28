Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İHA

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan N.K. ve M.O. isimli şahısların İstanbul'dan satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Yapılan çalışmada N.K. ve M.O. İstanbul dönüşü İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde A.K.T., H.F.Ç. ve S.M. adlı kadın ile birlikte araç içerisinde 59 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandılar.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.K., M.O., S.M., A.K.T. ve H.F.Ç. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen F.C. de Canik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 1'i kadın 6 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi ailelere yardım eli
Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ezilerek can verdi
YEREL HABERLER Beton mikseri sürücüsü kullandığı aracın altında ...
“Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi” resmiyet kazandı
YEREL HABERLER “Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi” resmiyet ...
Orta Karadeniz’de nisan ayında ihracat arttı
YEREL HABERLER Orta Karadeniz’de nisan ayında ihracat arttı
Ladik Akdağ Sulama Sezonu Açılış Töreni
YEREL HABERLER Ladik Akdağ Sulama Sezonu Açılış Töreni
Tiroit tedavisinde 'tiroit diyeti'
YEREL HABERLER Tiroit tedavisinde 'tiroit diyeti'
Bafra'nın 'Sülün Osman'ı uslanmıyor 2 yaşlı kadını daha dolandırmaktan gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bafra'nın 'Sülün Osman'ı uslanmıyor 2 yaşlı kadını ...
Ayvacık’ta su ürünleri denetimleri
YEREL HABERLER Ayvacık’ta su ürünleri denetimleri
Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı olmaya ikna ediyor Aşılama hedefinin gerisinde kalan Samsun’da ekipler kapı kapı dolaşıp vatandaşları ikna ediyor Samsun’da aşı hakkına sahip olanların yüzde 28,42’si (127 bin kişi) hakları olmasına rağmen aşı olmuyor
YEREL HABERLER Aşı ikna ekipleri kapı kapı dolaşıp, vatandaşları aşı ...
Afetsiz ve bereketli bir sezon için kurbanı kestiler
YEREL HABERLER Afetsiz ve bereketli bir sezon için kurbanı kestiler
Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil demir korkuluklara çarptı: 1 yaralı
Samsun’un 9 ilçesinde vaka sayısında korkutan artış Vali Dağlı uyardı: “Samsun yeniden kırmızı olmasın”
YEREL HABERLER Samsun’un 9 ilçesinde vaka sayısında korkutan ...
Gencin hareketi takdir topladı
YEREL HABERLER Gencin hareketi takdir topladı
“Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi” kabul edildi
YEREL HABERLER “Farklılıklarımızla Afette Gönüllüyüz Projesi” kabul ...
Belediyeler tek bir noktada buluşuyor
YEREL HABERLER Belediyeler tek bir noktada buluşuyor
Pandemide 2 bin 710 hemşire hayatını kaybetti Rektör Ünal: “Sağlık hizmetlerinin en ağır yükünü çeken meslek gruplarından biri hemşirelik” IV. Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu
YEREL HABERLER Pandemide 2 bin 710 hemşire hayatını kaybetti Rektör ...
Türkiye’de tek olan tezli yüksek lisans programının ortağı ve yürütücüsü OMÜ OMÜ, Ortağı Olduğu Akdeniz Ülkeleri Üniversiteler Topluluğu Genel Kurul Toplantısı’nda
YEREL HABERLER Türkiye’de tek olan tezli yüksek lisans programının ...
Aşı kararsızlığında muhtemel yan etki endişesi “Pandeminin Psikolojisi” semineri
YEREL HABERLER Aşı kararsızlığında muhtemel yan etki ...
Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor
YEREL HABERLER Bafra Hükümet Konağı inşaatı devam ediyor
Siber polisinden PUBG çetesine operasyon: Yabancı uyruklu 4 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Siber polisinden PUBG çetesine operasyon: Yabancı ...
Türk doktorun `ağrısız biyopsi´ tekniği, tıp literatüründe
YEREL HABERLER Türk doktorun `ağrısız biyopsi´ tekniği, tıp ...
Kripto para yatırımcıları 'mortgage' mağdurları gibi olabilir
YEREL HABERLER Kripto para yatırımcıları 'mortgage' mağdurları gibi ...
Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza
YEREL HABERLER Jandarmadan av yasağına uymayan 8 kişiye ceza
Samsunspor - Mamak Belediyesi: 89-84
YEREL HABERLER Samsunspor - Mamak Belediyesi: 89-84