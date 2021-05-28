Beton mikserini tamir için altına girdi, hareket etmesiyle öldü



Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da beton mikseri sürücüsü Süleyman Devecioğlu (47) tamir etmek için altına girdiği aracın bir anda hareket etmesi sonucu hayatını kaybetti O anlar ise bir binanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Bir beton firmasında görev yapan mikser şoförü Süleyman Devecioğlu, iddiaya tamir etmek için arızalanan aracın altına girdi. Bu sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı aracın hareket etmesi sonucu altında kalan Devecioğlu, ağır yaralandı. O anlar ise çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Devecioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-05-28 17:39:26



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