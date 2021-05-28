Yunus polisi tarafından uyuşturucuyla yakalandı

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Samsun'da bir kişi Yunus polisleri tarafından yapılan uygulamada uyuşturucuyla yakalandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus diye tabir edilen motosikletli polis ekipleri H.S. adlı şahıstan 15,24 gram metamfetamin maddesi ve 12 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili H.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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