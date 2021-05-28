Samsun'da uyuşturucudan 6 kişi serbest bırakıldı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 1'i kadın 6 kişi adliyeye sevk edikten sonra 1'i savcı tarafından 5 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan N.K. ve M.O. isimli şahısların İstanbul'dan satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Yapılan çalışmada N.K. ve M.O. İstanbul dönüşü İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde A.K.T., H.F.Ç. ve S.M. adlı kadın ile birlikte araç içerisinde 59 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.K., M.O., S.M., A.K.T. ve H.F.Ç. ile müşterek hareket ettiği tespit edilen F.C. de Canik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan 1'i kadın 6 kişi bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren A.K.T. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.K., M.O., S.M., H.F.Ç. ve F.C. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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