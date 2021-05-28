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Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü

İHA

Samsun Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü

Samsun Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren Başkan İlyas Acar'ın eşi Semra Acar, Alaçam Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Semra Acar'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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