Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalbine yenik düştü

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Samsun Alaçam Belediye Başkanı'nın eşi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kalp krizi geçiren Başkan İlyas Acar'ın eşi Semra Acar, Alaçam Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Semra Acar'ın 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

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