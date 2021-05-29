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92’lik şemsiye tamircisi Şahin gibi gözleriyle gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor Samsun’un tek şemsiye tamircisi 57 yıldır bu mesleği icra ediyor

İHA

92’lik şemsiye tamircisi Şahin gibi gözleriyle gözlük kullanmadan şemsiye tamir ediyor Samsun’un tek şemsiye tamircisi 57 yıldır bu mesleği icra ediyor

Samsun’un tek şemsiye tamircisi olan 92 yaşındaki Dursun Yıldız ilerleyen yaşına rağmen şahin gibi gözleriyle gözlük kullanmadan şemsiyelere ikinci baharını yaşatıyor.
Samsun’un tek şemsiye tamircisi 92 yaşındaki Dursun Yıldız, mesleğini ilk günkü heyecanıyla icra diyor. Halk arasında ‘Oflu Dursun’ lakabıyla anılan Dursun Yıldız, Samsun’un Bedesten Çarşısı’nda yaklaşık 73 yıldan beri esnaflık yapıyor. 92 yaşında, 4 çocuk babası ve ondan fazla torunu olan Yıldız, şemsiye tamirciliğinin kendisi için vazgeçilmez bir zanaat olduğunu belirtti. Mesleğinin adeta emsalsiz bir meslek ve dükkanının kendisine ait olduğunu belirten Yıldız, günde ortalama 5 ila 10 arası şemsiye tamir ettiğini, kış ve sonbahar mevsimlerinde işlerinin daha çok arttığını söyledi.
Askere gidene kadar terzilik yaptığını, askerden sonra ise konfeksiyonların artmasıyla terziliği bırakıp şemsiye tamirciliğine başladığını, 1964 yılından bu yana kadar da şemsiye tamirciliği yaptığını belirten Yıldız, "Vatandaşın işinin görülmesi için çalışıyoruz. Çok şükür geçiniyorum. Çocukları da böyle büyüttük. Hava bozuk olursa çok iş olur, sıcak olursa olmaz. Kaliteli şemsiyelerin tamirini seve seve yaparım. Bazı şemsiye de var ki tamir kaldırmaz. Masraf edilmez. İyi şemsiyeleri yapardık. Kötü şemsiye gelirse onu razı etmek için yine uğraşıyoruz. Çin malı şemsiyelerin tamiri mümkün olmuyor. Ben de tamir etmiyorum çünkü fuzuli para. Bazen tamir ederken elimde kalıyor, onu da ben cebimden veriyorum" dedi.

"İki çırağımın ikisi de öldü"
Çocukluğundan bu yana durmadan çalıştığını dile getiren Yıldız, "Köyden şehre geç indik. 15 yaşımda tütün kırmakla başladım işe, ardından hayat bizi buralara kadar sürükledi. Yanımda yetişen iki çırak vardı, ikisi de yaşlıydı ve iki çırağım da öldü. İkisine de işi öğretmiştim. Benim de vücudum sağ oldukça yapmaya, insanların işini görmeye devam edeceğim. Evde çoluk çocuğuma muhtaç olmadan yaşıyorum. Ne onlar bana ne ben onlara muhtaç değilim çok şükür" diye konuştu.

“Samsun’da benden başka şemsiye tamircisi yok”
Hiç bir şekilde şemsiye tamirciliğine dair bir ustadan ders ve eğitim almadığını belirten Dursun Yıldız, “92 yaşındayım. Şemsiye tamirini usta yanında öğrenmedim. 17 yaşımda boş gezmek beni daraltıyordu. Heves ederek öğrendim. Bu yaşıma kadar hevesle şemsiye tamir ettim. Samsun’da benden başka şemsiye tamircisi yok. Çırak yok. Ayrıca gençlerde heves yok. Kendi oğlum bile bu işi yapmıyor. Allah’a çok şükür bu işten geçinip gidiyorum. Emekliyim. Kendi kendime yetiyorum" şeklinde konuştu.

Gençlere öğütler
Gençlere de tavsiyelerde bulunan Dursun Yıldız, "Gençler çok çalışmalı, bizden sonra onlar gelecek ben hep ümit varım, canım sağ oldukça da onlara karşı ümitli olmaya devam edeceğim. Sürekli okumak, araştırmak gerekiyor. Ve bununla da bitmiyor. Kendilerine bir meslek edinmeliler. Bileklerinde bir altın bilezik olsun. Ancak bu oturulan yerden olmuyor. Emek vermeyene karşılık yok. Şimdiki gençler kendi kendilerini idare etmekte oldukça zorlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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