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Başhekim ve hemşirelerden hastalara müzik ziyafeti Sağlık çalışanları bu kez hastaların hayatına müzikle dokundu Başhekim ve hemşireler piyano çalıyor, diyaliz hastaları neşeli zaman geçiriyor

İHA

Başhekim ve hemşirelerden hastalara müzik ziyafeti Sağlık çalışanları bu kez hastaların hayatına müzikle dokundu Başhekim ve hemşireler piyano çalıyor, diyaliz hastaları neşeli zaman geçiriyor

Samsun Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanları diyaliz hastalarının vakitlerini daha neşeli geçirmeleri için onlara piyona ile müzik ziyafeti veriyor.
Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Bölümü’nde böbrek yetmezliği nedeniyle hastalar haftanın 3 günü günde 4 saat diyaliz cihazına bağlı olarak tedavi alıyor. Bu tedavi sürecinde ise hastane başhekimi ve hemşireler bir araya gelerek bu hastaların daha iyi vakit geçirmeleri için bir etkinlik yapmaya karar verdi. Pandemi döneminde en ön saftan mücadele eden sağlıkçılar ilk olarak ilçede bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde Vezirköprü Türk Halk Müziği Koro Şefi Reşat Gümüş öncülüğünde piyano eğitimi aldı. Daha sonra Başhekimi Dr. Osman Karakuş, Diyaliz Hemşireleri Hilal Olgun, Kübra Varış ve Şaduman Akkoyun öğrenmiş olduklarını diyaliz hastalarına karşı sergiledi. Hastalar tarafından çok beğenilen bu durum her tedavi gününde uygulanmaya devam etti. On parmağında on marifet sergileyen sağlıkçılar bu hareketleriyle takdir topladı.

"Sağlık çalışanlarımızın bu kabiliyetlerini hastalarımıza sunalım istedik"
Yaptıkları etkinlikle ilgili bilgi veren Hastane Başhekimi Dr. Osman Karakuş, "3 buçuk yıl önce buraya geldiğimiz zaman bir Tıp Bayramı’nda bütün çalışanlarımızla bir etkinlik yapmak istedik. Sağlık çalışanları ve Halk Eğitim Merkezi entegre olarak güzel bir 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladık. Pandemi döneminde bunu devam ettiremedik. Bu çalışmanın sonucunda ne yapabiliriz noktasına giderken dedik ki çalışanlarımızı müzik dünyasına katalım. Bu durumu hastaların hayatına katalım diye bir çalışmaya girdik. Sağlık çalışanlarımızın bu kabiliyetlerini hastalarımıza sunalım istedik" dedi.

"Müzikle beraber ruh sağlığının tedavisini sağlamış oluyoruz"
Diyaliz Hemşiresi Hilal Olgun, "Müzikle burada Halk Eğitim Merkezi'nin verdiği bir koroya katılarak başladık. Daha sonrasında piyano dersleri almaya başladım. Derslerden sonra bu müziği hastalarımızla paylaşmak istedik. Arkadaşlarımla burada seanslı olan hastalarımıza hem tedavi uyguluyoruz hem de müzikli terapi uygulamış oluyoruz" diye konuştu.

"Burada ortalama hasta 4 saat diyaliz makinesine bağlanıyor"
Hemodiyaliz bölümünden sorumlu Doktor Halil Zeybekoğulları ise "Burada ortalama 65 hastamız var. Gelen hastalar kronik hastalarımız bizim. Haftanın 3 günü diyalize geliyorlar. Burada ortalama hasta 4 saat diyaliz makinesine bağlanıyor. 4 saat boyunca çok bunaldıkları, sıkıldıkları oluyor. Burada yapılan müzikler terapi hastaların sıkıldıkları süreçte psikolojik olarak çok destek oluyor" şeklinde konuştu.
Etkinlik sonunda Başhekim Osman Karakuş hastaları çiçek dağıttı. Hastalar ise düzenlenen müzik terapisinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

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