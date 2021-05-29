Tabela takarken elektrik akımına kapıldı

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Samsun'da bir iş yerinin tabelasını takarken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim A.(50) yeni açılacak dükkanın tabelasını takarken elektrik akımına kapıldı. O anda düşerek yere yığılan işçi bilincini kaybetti. 112 ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kerim A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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