Bafra'daki dolandırıcılık zanlısına adlı kontrol

Samsun'un Bafra ilçesinde seçtiği yaşlı kadınları dolandıran şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 gün önce meydana gelen olayda iddiaya göre Fatih Mahallesi'nde O.M'nin evine giden Recep Ö.(48) savcılıktan geldiğini söyleyerek "Cezaevinde yatan oğlumun yatak masrafları var" diyerek 500 lira aldı. Aynı gün içerisinde Mevlana Mahallesi'nde oturan 71 yaşındaki E.C'nin evine gitti. Bu sefer kendisini polis olarak tanıtarak "İstanbul'da oturan kızımın mahkeme masrafları var" diyerek 400 lira aldıktan sonra tekrar geleceğini söyleyip ayrıldı.

Dün 71 yaşındaki yaşlı kadın E.C’nin Mevlana Mahallesi'ndeki evine giderek yine para isteyen Recep Ö. komşularının şüphelenmesi üzere polise haber verildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Karakol Amirliği ekipleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahsın üzerinden çıkan 900 lira, dolandırılan mağdurlara iade edildi.

Zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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