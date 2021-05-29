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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EMŞAV'dan 209. mevlit

İHA

EMŞAV'dan 209. mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlidi Şerif'in 209’uncusu yapıldı.
EMŞAV tarafından yapılan şehitleri anma programları devam ediyor. Korona virüsü (Kovid19) dolayısıyla sosyal medya üzerinden düzenlenen programda şehitler 209'uncu kez anıldı. Program okunan dualarla icra edildi.
EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim yaptığı açıklamada, "17 yıl 5 aydan bu yana hiç ara verilmeden yapılan bu programlar EMŞAV'ın bir başarısıdır. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu ay olan program Çarşamba Irmak Cami Hatibi Muhammed Özdemir ve Çarşamba Acıklı ilçesi İmam Hatibi Murat Başer tarafından okunmuştur. Programda emeği geçen hocalarımıza ve Çarşamba EMŞAV Temsilcimiz şehit kardeşi Hasan Keleş'e EMŞAV adına teşekkür ediyoruz. Şehit ailelerimize, gazilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Emniyet çalışanlarımıza, ordumuza başarı diliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Mekânları cennet olsun" dedi.

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