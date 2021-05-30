Sosyal medyada tanıştığı kız kendisine kaçınca bezbol sopası ile hastanelik edildi

Samsun'da bir kişi sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu genç kızın kendisine kaçması üzerine İzmir'dan geri getirdiği kızın ailesi tarafından bezbol sopası ile hastanelik edildi.

Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan 29 yaşındaki G.D., Samsun'da yaşayan ve sosyal medyadan tanışıp arkadaş olduğu 24 yaşındaki M.K. adlı genç kızın İzmir'e yanına kaçması üzerine kızın ailesi ile bağlantıya geçti. Kız tarafı G.D.'ye birlikte Samsun'a gelip konuşmalarını istediler. Bu sabah kendisine kaçan M.K. adlı genç kız ile birlikte Samsun'a gelen G.D. kızın baba evinde saldırıya uğradı. Bezbol sopası ile kendisine 15 kişinin saldırdığını söyleyen G.D. evden kaçarak canını kurtardı. Kanlar içinde kalan ve yürüyerek kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden G.D. hastanede tedavi altına alındı. G.D., " Sosyal medya aracılığıyla M.K ile tanışıp arkadaş olduk. Kız benim yanıma İzmir'e kaçtı. Ailesi konuşmak için bize Samsun'a çağırdı. Birlikte bu sabah geldik. Samsun'a geldikten bir saat sonra kızın baba evinde yaklaşık 15 kişi bezbol sopaları ile bana saldırdı. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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